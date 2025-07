Polícia prende suspeito de aterrorizar município da região com assaltos e furtos

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A equipe da Polícia Civil de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, realizou nesta quarta-feira (23) a prisão de um homem suspeito de aterrorizar comerciantes e moradores do município com várias práticas de assaltos e furtos.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, os policiais deflagraram uma operação para cumprir o mandado de prisão preventiva contra o suspeito que é apontado como autor de vários assaltos e furtos contra comércios e residências em Jacarezinho. Ainda conforme as informações, o suspeito já é conhecido no meio policial e estava em liberdade provisória após ter sido preso por crimes contra o patrimônio. Apesar disso, menos de um mês após ter saído da cadeia, voltou a praticar os delitos.

A onda de crimes praticados pelo suspeito deu início a investigações mais aprofundadas, sendo contatados delitos praticados em maio e junho deste ano, todos relacionados a roubos e furtos. Além disso, o indivíduo já responde a três ações registradas apenas neste ano. Em um dos casos, invadiu um restaurante, consumiu alimentos e bebidas, e vandalizou o local causando vários prejuízos ao proprietário.

Diante da situação, a Polícia Civil solicitou o mandado de prisão preventiva que foi expedido pela Vara Criminal de Jacarezinho, visto a reincidência do suspeito nos delitos. Com isso, ele foi preso e encaminhado a cadeia pública do município onde permanece a disposição da Justiça.