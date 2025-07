Zeca Dirceu convoca brazenses para votação interna do PT

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O deputado federal José Carlos Becker de Oliveira e Silva, mais conhecido como Zeca Dirceu está concorrendo à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) do Paraná. Com a vitória no primeiro turno da eleição, o deputado convoca todos os moradores da cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, que são filiados ao partido para participar da votação, que acontecerá no próximo domingo (27).

Na disputa pela presidência estadual do partido, Zeca Dirceu venceu o primeiro turno do Processo de Eleições Diretas (PED) com 7.616 votos. Em segundo lugar ficou o atual presidente estadual do partido, deputado estadual Arilson Chiorato, com 7.190 votos. Também participaram da disputa o deputado federal Tadeu Veneri, que obteve 1.605 votos, e o professor Hermes Leão, ex-presidente da APP-Sindicato, com 790 votos.

“O PT do Paraná quer mudança e as urnas deram esse recado claro. Fizemos uma campanha que resgatou o orgulho e a autoestima da militância petista, esse foi um diferencial, que nos fez liderar no primeiro turno. Valorizamos a participação das bases e mostramos que o PT precisa de organização, estratégia e presença em todos os municípios. Nosso foco está na reeleição do presidente Lula com uma votação expressiva no Paraná. Esse é o nosso compromisso maior”, afirmou Zeca Dirceu.

Contudo, a votação do segundo turno acontecerá no próximo domingo (27) e, na cidade de Wenceslau Braz, será realizada na Câmara Municipal dos Vereadores, ao lado do Fórum da Comarca de Wenceslau Braz. A votação terá início às 09h00, e os filiados terão até as 17h00 para realizar o voto.