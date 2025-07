GIRO PARANÁ

Diálogos Metropolitanos

A Câmara de Curitiba promove, em 21 de agosto, o evento Diálogos Metropolitanos, que discutirá o planejamento integrado das 29 cidades da Região Metropolitana. Com painéis, oficinas e especialistas, a iniciativa busca fortalecer políticas urbanas conjuntas em áreas como mobilidade, habitação e meio ambiente. Inscrições gratuitas e programação disponível no site da CMC: www.curitiba.pr.leg.br.

Pacotes de socorro

Segundo a revista Veja, o Paraná está entre os estados que podem adotar pacotes de socorro a empresas impactadas pelas sanções econômicas impostas por Donald Trump. A falta de articulação nacional preocupa especialistas, que alertam para o risco de sobreposição de medidas e aumento de custos. Os sete estados mais afetados respondem por mais da metade do comércio brasileiro com os Estados Unidos.

Colapso

O Paraná, um dos maiores exportadores de madeira para os EUA, sente os efeitos do tarifaço com paralisações e redução de produção em empresas do setor. A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci) alerta para milhares de contêineres parados e contratos cancelados, enquanto o setor tenta preservar empregos e evitar colapso na cadeia florestal.

Meeting Paraná

O Viaje Paraná abriu inscrições para empresários e profissionais do turismo participarem da Rodada de Negócios Meeting Paraná, que será realizada em 9 de setembro, em Montevidéu. O evento visa promover o turismo paranaense no Uruguai e fortalecer o Estado como destino competitivo na América do Sul. Inscrições no site: www.viajeparana.com.

Opera Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná realizou a 4ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), reunindo gestores municipais para pactuar ações estratégicas na área da saúde. “O Paraná é hoje o estado que mais realiza cirurgias eletivas no país”, destacou o secretário Beto Preto. O programa Opera Paraná já recebeu mais de R$ 1,3 bilhão em investimentos.

Novo PAC

O deputado federal do Paraná, Aliel Machado (PV), celebrou a autorização da construção de uma nova Policlínica em Ponta Grossa, com investimento superior a R$ 30 milhões via novo PAC, aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A unidade, completamente equipada e 100 % SUS, reunirá exames e consultas num mesmo local, representando um significativo avanço para a saúde pública municipal.

Com desconto

Clientes da Sanepar em Ponta Grossa terão 50% de desconto na fatura de água e esgoto durante todo o mês de agosto. A medida, válida para todas as categorias de consumo, faz parte de um TAC firmado entre a Sanepar, a Prefeitura e o Ministério Público do Paraná.

Conscientização Digital

O senador Flávio Arns propôs o PL 2.656/2025, que cria a Lei da Conscientização Digital. A ideia é obrigar plataformas a veicularem campanhas educativas sobre os riscos do uso excessivo da tecnologia, com foco na saúde mental, proteção de crianças e combate à desinformação. A proposta está alinhada à Agenda 2030 da ONU.

Base aérea

O Aeroporto Regional de Maringá será sede de uma nova base aérea da Polícia Federal ainda em 2025. A estrutura vai reforçar o combate a crimes transfronteiriços e ampliar a segurança na região Sul. A parceria envolve a PF, o aeroporto e o Conseg local.

Missão Paraná

A Missão Paraná foi lançada nesta terça (22) em Guaíra, unindo forças de segurança estaduais, federais e municipais em uma ação inédita e regionalizada. A iniciativa visa reforçar a presença policial, integrar operações e fortalecer o vínculo com a população. A agenda segue até domingo em cidades do Oeste e Sudoeste.

Boa prática

O Ministério da Previdência recomendou aos tribunais de contas do país a adoção de boa prática desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Paraná: o “Relatório de Atos Registrados”. A funcionalidade do Sistema Integrado de Atos de Pessoal (Siap) facilita a compensação previdenciária entre regimes, gera economia e amplia a eficiência na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

Divergência no STF

No julgamento das medidas restritivas contra Bolsonaro, o ministro Luiz Fux divergiu de Moraes e reacendeu o debate sobre liberdades individuais e devido processo legal no STF. A matéria completa está disponível no site do Cidadão Alerta: cidadaoalerta.org.br.