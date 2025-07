Nova mudança climática trará chuvas para municípios da região

Esta semana começou com uma variação climática significativa. Durante as tardes o sol e as temperaturas médias têm dominado os municípios, enquanto durante as noites, madrugadas e manhãs o clima tem sido mais gelado. No entanto, uma nova mudança no clima está por vir nos municípios dos Campos Gerais, que poderão registrar chuvas na próxima quinta-feira (24), após cerca de 20 dias sem cair um pingo de água na região.

A informação é do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que prevê a formação de áreas de instabilidade na região, formadas pela junção da umidade e do calor que têm se apresentado na região nos últimos dias. Segundo o Sistema, com a formação destas áreas, diversos municípios dos Campos Gerais devem registrar chuvas na quinta-feira, que vão desde algumas leves pancadas até chuvas mais intensas em determinados municípios.

Na cidade de Arapoti, por exemplo, a previsão é que chova, em média, 5.5mm, com temperaturas variando entre 11°C e 20°C durante o dia. Na sexta-feira (25), a chuva deve ser ainda mais leve, com média de 2.2mm. Já na cidade de Jaguariaíva, a chuva será mais densa. Estão previstos 10.7mm de chuva para o município na quinta-feira, enquanto na sexta-feira está previsto apenas 1.8mm.

Em Sengés, a chuva será mediana. O Simepar prevê uma média de 8.4mm de chuva para o município, enquanto na sexta-feira deve chover apenas 2.0mm. Na cidade de Ponta Grossa, a chuva será de 7mm na quinta-feira, enquanto na sexta-feira será de apenas 2.3mm.

Já em Telêmaco Borba, a chuva será um pouco mais forte na quinta-feira, tendo em vista que estão previstos 13.5mm para o dia. Assim como nos outros municípios, na sexta-feira a chuva será mais leve, com apenas 2mm previstos. Em Ventania deve chover 9.5mm na quinta-feira, e apenas 1.5mm na sexta-feira.

Em contrapartida, a região do Norte Pioneiro não apresenta previsões de chuva, a não ser algumas leves pancadas para a sexta-feira, que não devem ultrapassar os 2mm. As temperaturas continuarão medianas até o final de semana nos municípios, dando continuidade à oscilação entre frio e calor durante os dias.