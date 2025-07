Bar no centro de Santo Antônio da Platina é alvo de operação por tráfico, prostituição e jogos de azar

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Na manhã desta quarta-feira (23), a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão em um bar situado na região central de Santo Antônio da Platina, região do Norte Pioneiro. O estabelecimento vinha sendo alvo de diversas denúncias envolvendo tráfico de drogas, exploração da prostituição e prática de jogos de azar.

Durante as buscas no local, os agentes localizaram uma motocicleta com placa adulterada, escondida em uma área do imóvel. Também foram apreendidas porções de entorpecentes, sendo 6,6 gramas de cocaína e 13 gramas de maconha, além de uma quantia em dinheiro totalizando R$ 2.410,00 em notas de diferentes valores. Sacos plásticos utilizados para embalar drogas, cinco ampolas do antibiótico Benzetacil e uma espingarda também foram encontrados.

Além dos materiais ilícitos, os policiais constataram indícios que reforçam as suspeitas de que o bar era utilizado como ponto para a exploração da prostituição, o que agrava ainda mais a gravidade da situação. O ambiente apresentava sinais evidentes de atividades incompatíveis com o funcionamento de um estabelecimento comercial regular.

Diante das evidências, o proprietário do bar, um homem de 46 anos, foi preso em flagrante. Ele foi conduzido à Cadeia Pública de Cambará, onde permanece à disposição da Justiça.