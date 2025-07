GIRO PARANÁ

Governo do Paraná bate recorde de investimentos no primeiro semestre de 2025 - Na foto, obras da Ponte de Guaratuba. Foto: Ari Dias/AEN

Investimento

O Governo do Paraná liquidou R$ 1,56 bilhão em investimentos no primeiro semestre de 2025, o maior volume da história estadual para o período. A gestão Ratinho Júnior destaca que esses recursos já foram efetivamente pagos e aplicados em obras e serviços em todas as regiões do estado.

Investimento II

Segundo o governador Ratinho Junior, o desempenho recorde reflete “a capacidade de execução do estado e o compromisso com a entrega de obras e serviços”. A meta para 2025 é superar os investimentos do ano anterior, impulsionando o PIB e a economia dos municípios paranaenses.

Biofábrica

Foi inaugurada em Curitiba a maior biofábrica do mundo de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia. A unidade, com capacidade para produzir até 100 milhões de ovos por semana, será essencial no controle da dengue, zika e chikungunya. A estratégia é coordenada pela Fiocruz, IBMP e Tecpar, em parceria com o Governo do Paraná e o Ministério da Saúde.

Biofábrica II

Com mais de 3,5 mil m² e tecnologia de ponta, a nova fábrica posiciona o Paraná como referência nacional e internacional em biotecnologia e saúde pública. A iniciativa reforça o papel do Estado na inovação sustentável e no combate às arboviroses, beneficiando até 140 milhões de brasileiros ao longo da próxima década.

Educação em saúde

A Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUC-PR foi reconhecida com dois prêmios Aspire Awards da AMEE, principal entidade global de educação em saúde. É a primeira vez que uma instituição brasileira vence nas categorias Ensino Mediado por Tecnologia e Responsabilidade Social.

Alta produtividade

A alta produtividade da Portos do Paraná virou estudo de caso em grupo da PIANC, entidade mundial de infraestrutura aquaviária. A análise do corredor leste de exportação foi destaque na revisão sobre terminais de granéis sólidos. O reconhecimento reforça o papel estratégico do Paraná no cenário portuário global.

Inovação tecnológica

A Portos do Paraná também participa de um grupo da PIANC que desenvolve padrões para digitalização de operações portuárias. Com representantes de mais de dez países, o grupo busca uniformizar práticas tecnológicas no setor. A iniciativa posiciona o Paraná na vanguarda da inovação em logística e infraestrutura.

Prêmio Queijo Brasil

A Queijaria Delícias Beni, de Jandaia do Sul, foi eleita a melhor do Paraná na 8ª edição do Prêmio Queijo Brasil, em Blumenau (SC). A agroindústria familiar conquistou quatro medalhas, incluindo dois ouros. O destaque reafirma a excelência dos queijos artesanais produzidos no município. A produção é comandada por Elzilene Dornele Alegre.

Vice-presidência

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, foi eleito vice-presidente da Região Sul na Aesbe, durante assembleia realizada em Natal (RN). A nova gestão atuará pelos próximos dois anos, com foco em inovação, articulação política e técnica no setor de saneamento. A presidência ficou com Munir Abud, da Cesan.

Impactos das tarifas

A imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos gerou uma crise no setor madeireiro brasileiro, com cancelamento de contratos, férias coletivas forçadas e risco de demissões. Segundo a Abimci, o setor produz cerca de 180 mil empregos diretos a produção está sendo reduzida em quase todo o país e empresas já enfrentam paralisações

Impactos no Paraná

No Paraná, estado com expressiva participação na indústria madeireira, os reflexos já são concretos. A Millpar, em Guarapuava, colocou setores em férias coletivas cinco dias após o anúncio da tarifa. Quase os 40% das exportações paranaenses para os EUA são de madeira, o que torna o estado particularmente vulnerável.

Inscrições prorrogadas

O Itaipu Parquetec prorrogou até 22 de julho as inscrições para 21 vagas de bolsistas tutores dos Núcleos de Cooperação Socioambiental. A bolsa é de R$ 1.875,00 e exige formação em Ciências Humanas ou Sociais. As inscrições devem ser feitas no Portal do Candidato.