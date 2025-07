Escola do Norte Pioneiro vai representar o Paraná nos Jogos da Juventude

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SALTO DO ITARARÉ - Na tarde do último sábado (19), foi entregue a última medalha dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs), encerrando mais uma edição do evento que mobiliza milhares de estudantes e comunidades escolares em todo o Estado. Com o fim da competição, os campeões garantiram vaga para representar o Paraná nos Jogos da Juventude. Entre os classificados, estão os alunos da Escola Municipal de Educação Especial (EMEE) Rosalina Fernandes de Jesus, de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro, que foram um dos grandes destaques da edição deste ano.

A Fase Final dos Jogos Escolares reuniu mais de 6,3 mil pessoas, entre atletas e comissões técnicas, que representaram 739 escolas do Paraná nos oito dias de competições. Com disputas nas mais variadas modalidades esportivas, esta última etapa definiu os campeões dos jogos, que vão para os Jogos da Juventude, promovidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), onde disputarão contra as melhores equipes dos estados brasileiros que participam da competição.

Um dos grandes destaques desta fase foi a equipe da EMEE Rosalina Fernandes de Jesus, que protagonizou uma emocionante disputa nas quadras e garantiu a medalha de ouro no Futsal Paradesportivo masculino. Em um jogo cheio de garra e superação, os alunos venceram a equipe de Itaguajé, coroando a escola com o título de campeã.

A fase final também contou com disputas emocionantes em diversas modalidades coletivas. No basquetebol, garantiram vaga nos Jogos da Juventude o Colégio Sesi de Pato Branco, na categoria masculina, e o Colégio Almirante Tamandaré de Foz do Iguaçu, na feminina. No basquetebol paradesportivo, os classificados foram a EMEE Escola Marilandense de Marilândia do Sul, no masculino, e a EMEE APAE Maria Mendes Valente de Bela Vista do Paraíso, no feminino.

Já no futsal, quem conquistou a classificação foram a EMEE APAE Santa Rita de Londrina, no paradesportivo feminino, o Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira de Pato Branco, no masculino, e o Colégio Marilis F. Pirotelli de Cascavel, no feminino. No handebol, avançaram o Colégio Objetivo Unidade de Maringá, no masculino, e o Colégio Estadual Senador Moraes de Barros de Jussara, no feminino. No vôlei de praia, as vagas ficaram com o Colégio Positivo Boa Vista de Curitiba, no masculino, e com o Colégio Vila Militar de Curitiba, no feminino. Já no voleibol de quadra, os classificados foram o Colégio Dr. Gastão Vidigal de Maringá, na categoria masculina, e o Colégio Martin Luther de Marechal Cândido Rondon, na feminina.

Contudo, junto a estas escolas, a EMEE Rosalina Fernandes de Jesus disputará os Jogos da Juventude em nome do Paraná. Os jogos acontecerão entre os dias 10 e 26 de setembro, na cidade de Brasília.