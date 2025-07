Carro capota e mulher fica ferida em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Uma mulher ficou ferida ao se envolver em um acidente de trânsito do tipo capotamento registrado no fim da tarde do domingo (20) na rodovia PR092 no trecho que passa por Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 17h30 e envolveu um automóvel Fiat Pálio que era conduzido por uma mulher de 40 anos. Conforme os dados colhidos no local, a motorista seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, na altura do km 255, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou as margens da rodovia.

A equipe da EPR esteve no local realizando a sinalização e primeiros socorros da vítima que foi encaminhada ao hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz para receber atendimento médico. Já o veículo foi liberado a um familiar da vítima.

