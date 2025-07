Homem com mais de 80 anos é preso colocando fogo em terreno baldio

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem de 81 anos foi preso na tarde da última sexta-feira (18) após ser flagrado colocando fogo em um terreno baldio. A situação foi registrada em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, e o homem deve responder por crime ambiental.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, a equipe recebe um vídeo onde o idoso era flagrado colocando fogo em um terreno baldio próximo ao Morro do Bim, local onde já foram registrados vários incêndios na vegetação. Diante da situação, os agentes foram até o endereço informado e pegaram o idoso em flagrante.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil pela prática de crime ambiental. O homem pagou fiança de R$ 2 mil e deve responder ao crime em liberdade.