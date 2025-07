Vídeo flagra cuidadora “envenenando” café e omitindo medicamento de paciente com paralisia cerebral em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um vídeo gravado dentro de uma casa em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, revelou um caso estarrecedor de negligência e possível tentativa de envenenamento envolvendo uma cuidadora contratada para cuidar de um homem de 30 anos com paralisia cerebral e deficiência visual.

As imagens, obtidas com exclusividade pela Folha Extra, mostram a mulher identificada como Thais despejando o conteúdo de um frasco inteiro de medicamentos controlados — Rivotril e Clonazepam — dentro de uma garrafa de café destinada ao consumo da família, e que posteriormente seria consumido por visitas. O caso veio à tona após uma denúncia feita por Lenice Aparecida Barbosa, filha do dono da casa, Miguel Barbosa, de 75 anos.

Segundo o relato da denunciante, a cuidadora foi contratada para auxiliar nos cuidados diários do irmão, que necessita do uso contínuo de medicamentos para o controle de crises e agitação. No entanto, nos últimos dias, Lenice e o pai passaram a perceber mudanças bruscas no comportamento do paciente, que se mostrava mais agitado do que o normal, além do desaparecimento de objetos da casa — entre eles, três aparelhos celulares e mantimentos da dispensa.

“Estava tudo estranho. Meu irmão estava diferente, e coisas começaram a sumir. Decidimos instalar uma câmera escondida na cozinha para ver o que estava acontecendo”, afirmou Lenice.

As gravações confirmaram as suspeitas. No vídeo, Thais aparece abrindo o lacre de um dos medicamentos e despejando seu conteúdo na garrafa de café, sem saber que estava sendo filmada. Ela também fecha as cortinas da janela, provavelmente para impedir que alguém da rua ou da casa testemunhasse o ato. Segundo a denunciante, o café era servido ao pai e até às visitas da família — o que agrava ainda mais a gravidade da situação.

Além disso, foi constatado que em vez de ministrar o remédio ao paciente, a cuidadora estaria dando água no lugar do medicamento prescrito, comprometendo diretamente o tratamento e colocando em risco a saúde do jovem com deficiência.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INVESTIGAÇÃO

Lenice informou à reportagem que um boletim de ocorrência já foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz. De acordo com o delegado responsável, para que as investigações formais tenham início, será necessária a representação oficial por parte do pai da vítima, conforme prevê o procedimento legal em casos desse tipo.

A família está em choque com o ocorrido, mas aliviada por ter descoberto a tempo o que estava acontecendo dentro da própria casa.

ALERTA AOS RESPONSÁVEIS

Este caso serve de alerta para todas as famílias que contratam profissionais para cuidar de pessoas incapazes ou em situação de vulnerabilidade. Antes de entregar essa responsabilidade a alguém, é essencial:

Verificar antecedentes criminais do profissional;

Exigir referências anteriores e comprovadas;

Observar o comportamento da pessoa durante os primeiros dias de trabalho;

Sempre que possível, monitorar os ambientes com câmeras de segurança;

Conversar com o paciente e familiares sobre qualquer comportamento estranho ou mudanças repentinas no dia a dia.

A Folha Extra seguirá acompanhando o caso e atualizando o desdobramentos da investigação.