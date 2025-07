Devedor de pensão tenta enganar polícia usando nome do irmão, mas acaba preso no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Na manhã desta sexta-feira (18), um homem foi preso na cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, por dever R$ 4 mil de pensão alimentícia. Além da dívida, o homem tentou escapar da prisão civil utilizando o nome de seu irmão, mas acabou descoberto e preso.

O caso aconteceu durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Vara de Família da Comarca de Santo Antônio da Platina, contra o suspeito, de 47 anos de idade, pela dívida de pensão.

Frente ao mandado, uma equipe de agentes de polícia judiciária da Delegacia da Polícia Civil iniciou uma operação para localizar o homem, que foi encontrado em uma residência no bairro Jardim Saúde.

Ao ser encontrado, os policiais leram o mandado de prisão, e o alvo tentou ludibriar os policiais, se apresentando com o nome do irmão. Contudo, após algumas diligências, os policiais conseguiram confirmar que realmente se tratava do devedor, e que o homem estaria tentando enganar os oficiais.

Diante disso, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambará, em razão de o mandado de prisão civil, além de também ter sido instaurado um procedimento em seu desfavor pela prática do crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal.