Sistema FAEP lança 3ª edição do Prêmio Queijos do Paraná, com modalidade inédita para queijos coloniais

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

O Sistema FAEP lança a 3ª edição do Prêmio Queijos do Paraná, na próxima terça-feira (23). O evento de lançamento acontece no Mercado Municipal de Curitiba, a partir das 9h30. A cerimônia marca a publicação do regulamento e a abertura das inscrições aos produtores paranaenses. A expectativa é que mais de 600 produtos participem, comprovando o crescente desenvolvimento e especialização da cadeia queijeira estadual.

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Desde a primeira edição, o concurso tem o objetivo de valorizar a pecuária de leite no Estado, premiando os melhores queijos inscritos com medalhas de Super Ouro, Ouro, Prata e Bronze. Neste ano, há uma novidade: além da premiação tradicional, haverá o Concurso Queijo Colonial do Paraná.

“O Prêmio Queijos do Paraná está consolidado como uma vitrine da excelência e da qualificação da nossa pecuária de leite e da cadeia de produtos lácteos. A introdução da modalidade para queijos coloniais nesta terceira edição é um reconhecimento à nossa história, destacando um produto essencialmente paranaense”, diz o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

A avaliação dos queijos seguirá critérios sensoriais, incluindo sabor, textura, aroma e aparência. Na categoria de queijos coloniais, além da análise sensorial, será avaliada a versatilidade gastronômica, com apreciação dos queijos em preparos culinários e harmonizados com bebidas alcóolicas e não alcoólicas.

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A premiação acontecerá em 2027, nos dias 2 e 3 de junho, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. A programação do evento incluirá palestras técnicas, minicursos, mesas-redondas e harmonizações gastronômicas.

O Prêmio Queijos do Paraná é organizado por um comitê gestor formado pelo Sistema FAEP, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PR), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Paraná (Senac-PR) e Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Paraná (Sindileite-PR).

Livro da 2ª edição

Durante a cerimônia, no dia 23 de junho, também acontece o lançamento do livro da 2ª edição do Prêmio Queijos do Paraná. A publicação registra as histórias por trás dos queijos vencedores, além de informações sobre a trajetória da premiação e conteúdos técnicos relacionados à produção de lácteos no Paraná. A partir dessa mesma data, a versão digital do livro estará disponível gratuitamente no site do Sistema FAEP (sistemafaep.org.br).

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Crescimento a cada edição

A primeira edição teve lançamento em 2022 e premiação em 2023. O concurso contou com 291 queijos participantes, de 62 municípios paranaenses, sendo 98 produtos medalhistas —10 medalhas Super Ouro, 30 medalhas Ouro, 30 Prata e 28 Bronze.

Já na segunda edição, com lançamento em 2024 e premiação em 2025, foram 477 queijos participantes, de 77 municípios. Ao todo, 75 produtos foram premiados, sendo 10 medalhas Super Ouro, 15 Ouro, 20 Prata e 30 Bronze. Essa edição também contou com o Concurso Excelência em Muçarela, com 33 queijos participantes e cinco premiados.