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Estado autoriza construção de escola em tempo integral com investimento de R$ 13 milhões nos Campos Gerais

O projeto prevê 12 salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática, química, biologia, física e matemática, auditório, quadra poliesportiva, cozinha, refeitório e demais ambientes administrativos. Escola será construída em Telêmaco Borba

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
19/06/2026 às 09h33
Estado autoriza construção de escola em tempo integral com investimento de R$ 13 milhões nos Campos Gerais
Foto: Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado, por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), assinou nesta quinta-feira (18) a ordem de serviço para a construção da Unidade Nova Escolar (UNV) do Colégio Estadual Gregório Teixeira, em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais. Com investimento de R$ 13,4 milhões, a nova estrutura ampliará a oferta de vagas na rede estadual e atenderá aproximadamente 600 estudantes em regime de Educação em Tempo Integral.

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A cerimônia de assinatura aconteceu no Anfiteatro Professora Carmem Iolanda Dalécio, reunindo autoridades estaduais, municipais, profissionais da educação e representantes da comunidade escolar.

A nova unidade escolar atenderá principalmente estudantes dos bairros Parque Limeira, Jardim Progresso e Jardim Florença. Atualmente, o Colégio Estadual Gregório Teixeira atende 417 alunos, mas a estrutura existente já não comporta toda a demanda da região, o que faz com que parte dos alunos precise se deslocar para outras instituições de ensino.

“Com a nova Unidade Escolar Gregório Teixeira, será possível atender aproximadamente 600 alunos próximo de suas residências, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no processo de aprendizagem”, disse a presidente do Fundepar, Eliane Teruel Carmona, que assinou a ordem de serviço.

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A escola será construída em um terreno de mais de 6,7 mil metros quadrados e terá área total edificada de 4,2 mil metros quadrados. O projeto prevê 12 salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática, química, biologia, física e matemática, auditório, quadra poliesportiva, cozinha, refeitório e demais ambientes administrativos e pedagógicos necessários para o funcionamento da Educação em Tempo Integral.

O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, disse que o investimento reforça o compromisso do Estado com a ampliação do acesso à educação de qualidade. “Estamos investindo em uma estrutura moderna e preparada para a Educação em Tempo Integral, garantindo mais oportunidades para os estudantes e melhores condições para o processo de ensino e aprendizagem. O investimento amplia o acesso à educação pública na região e atenderá uma demanda histórica dos bairros Parque Limeira, Jardim Progresso e Jardim Florença”, afirmou.

Segundo a chefe do Núcleo Regional de Educação de Telêmaco Borba, Sueli Martins, a UNV será uma escola moderna, planejada para a educação em tempo integral, com estrutura completa para oferecer mais qualidade no ensino, segurança e bem-estar aos estudantes. “Com ambientes adequados para a aprendizagem, alimentação e desenvolvimento dos alunos, a escola vai proporcionar condições ainda melhores para que crianças e jovens construam seu futuro por meio da educação”, afirma. 

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A obra integra o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) - Escolas em Tempo Integral, desenvolvido em parceria entre o Governo do Paraná e governo federal.

INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO

Além da construção da nova unidade escolar, o Governo do Paraná tem feito investimentos contínuos na melhoria da infraestrutura da rede estadual de ensino na região. Entre 2019 e 2026, foram aplicados R$ 10,36 milhões em mobiliário e equipamentos nas escolas atendidas pelo Núcleo Regional de Educação (NRE) de Telêmaco Borba, sendo R$ 3,76 milhões destinados exclusivamente ao município.

No mesmo período, foram contabilizadas 27 obras finalizadas ou em execução na área de abrangência do NRE, totalizando aproximadamente R$ 48,9 milhões. As intervenções beneficiam escolas de sete municípios – além de Telêmaco Borba, Ortigueira, Reserva, Imbaú, Curiúva, Sapopema e Ventania. As ações incluem reformas, ampliações, adequações de infraestrutura e construção de novos espaços educacionais.

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