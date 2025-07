Texas Off Road acontece neste final de semana em Jacarezinho

DA REDAÇÃO/TÁNOSITE - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - O município de Jacarezinho, localizado na região do Norte Pioneiro, continua em clima de celebração e entusiasmo. Após o sucesso da 30ª edição da Fetexas, a cidade já se prepara para mais um grande evento que promete movimentar a região e reunir aventureiros de diversas cidades. A cidade receberá a 24ª edição do Texas Off Road, um tradicional encontro que une cultura, lazer, solidariedade e muita adrenalina sobre quatro rodas.

Com início marcado para esta sexta-feira (18), o evento contará com uma programação, que levará os pilotos a trilhas emocionantes e o público a corridas vibrantes. Logo na sexta-feira, às 18h00, os participantes serão recepcionados na cidade. Dirigidos ao Centro de Eventos do município, eles serão abrigados em uma estrutura preparada especialmente para os jipeiros.

No local, haverá espaço reservado para camping e churrasco, proporcionando um ambiente de confraternização e interação entre os participantes, que estarão se preparando para o próximo dia, que será repleto de aventuras e adrenalinas.

Contudo, a emoção de verdade começará logo pela manhã do sábado (19), com uma programação intensa e cheia de atividades. Às 07h00, os jipeiros se reunirão em frente à Catedral Diocesana, um momento que marcará oficialmente o início das atividades.

Na sequência, a partir das 09h00, os participantes partem para a trilha, um percurso cuidadosamente preparado que promete muitos desafios e emoção. O trajeto, repleto de obstáculos naturais, garantirá contato direto com a natureza e testará a habilidade dos motoristas em um ambiente rústico e empolgante.

Além da emoção e da aventura, o Texas Off Road também carrega um importante propósito social. Para participar do evento, os jipeiros devem pagar uma taxa simbólica de R$ 30,00 e contribuir com um quilo de alimento não perecível. Os mantimentos arrecadados serão destinados a ações sociais, reforçando o compromisso do evento com a solidariedade e o apoio à comunidade local, e o valor será utilizado para custear os gastos da trilha.

Vale ressaltar que a organização do evento destaca que não haverá equipes de apoio no evento, e os pilotos que participarem deverão comparecer com uma equipe completa, com guincho, cinta e Zequinha.