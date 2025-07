GIRO PARANÁ

O Paraná é destaque no Ranking do Saneamento 2025, com cinco cidades entre as 20 melhores do Brasil em oferta de água e esgoto. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Ranking do Saneamento

O Paraná é destaque no Ranking do Saneamento 2025, com cinco cidades entre as 20 melhores do Brasil em oferta de água e esgoto, segundo o Instituto Trata Brasil. Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta Grossa figuram no topo do levantamento. De 2019 a 2024, a Sanepar investiu R$ 8,8 bilhões no setor. O desempenho reforça o Estado como referência nacional em saneamento.

Férias coletivas

A indústria BrasPine, do setor madeireiro, vai reduzir as operações e conceder férias coletivas a 700 funcionários em Jaguariaíva (PR), devido à nova tarifa de 50% imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros. Os trabalhadores serão divididos em duas turmas, com férias alternadas de 30 dias a partir de 28 de julho. O anúncio da tarifa, feito por Donald Trump, gera preocupação em diversos setores produtivos do Paraná.

Nova fábrica

O vice-governador Darci Piana visitou as obras da nova fábrica da Nissin Foods em Ponta Grossa, investimento de R$ 1 bilhão via Paraná Competitivo. A unidade, prevista para 2027, deve gerar 550 empregos diretos. Acompanhado do cônsul japonês e do secretário da Fazenda, Piana conheceu os planos de expansão da empresa. O programa já atraiu R$ 57 bilhões ao Estado em seis anos.

Rodovias concedidas

A ANTT autorizou a publicação dos editais para concessão dos lotes 4 e 5 das rodovias paranaenses, somando 1.058 km e R$ 29,8 bilhões em investimentos. Os leilões ocorrerão nos dias 23 e 30 de outubro na B3, em São Paulo. As concessões seguem o modelo de menor tarifa por quilômetro, sem outorga. O Paraná terá, ao todo, 3 mil km de rodovias concedidas.

Mudanças

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, iniciou mudanças no secretariado, com novas trocas previstas em breve. Rodrigo Souza deixou a Secretaria de Governo para assumir Recursos Humanos, enquanto Leonardo Carneiro passou a chefiar a Secretaria de Governo, acumulando Gestão Pública. As alterações foram oficializadas em decretos publicados no Jornal Oficial do Município de segunda-feira (14).

Turismo na Escola

O projeto Turismo na Escola, da Setu, ganha reforço do Sesc-PR, levando educação turística a crianças de 6 a 11 anos. A parceria com a Fecomércio-PR viabilizou a impressão de 5 mil cartilhas educativas. O tema será incluído nas atividades extracurriculares do Sesc, começando pela unidade Centro de Curitiba. Em 24 de julho, 35 educadores serão capacitados para a iniciativa.

Exportações

O Paraná liderou as exportações do Sul no primeiro semestre de 2025, alcançando US$ 11,1 bilhões, à frente de RS e SC. A soja em grão foi o principal item, seguida por carne de frango, farelo de soja, açúcar bruto e papel, que juntos somaram 49,2% da pauta exportadora. Houve avanço na diversificação de produtos e mercados. A balança comercial estadual ficou positiva em US$ 1,2 bilhão.

Produtos paranaenses

A China segue como maior compradora dos produtos paranaenses, somando US$ 2,5 bilhões no semestre, destacou o secretário estadual do Planejamento, Ulisses Maia. “O Paraná é líder na produção e exportação em segmentos alimentícios importantes e, com o incentivo do Governo do Estado, está se industrializando cada vez mais, agregando valor a uma cadeia produtiva cada vez mais diversificada”, afirmou. O Estado também avança na diversificação dos mercados consumidores.

“Conhecer para prevenir”

A Ouvidoria da Mulher do TRE-PR lançou a campanha “Violência Doméstica: conhecer para prevenir”, para conscientizar servidoras e servidores sobre o combate à violência contra as mulheres. A ação ocorre até 21 de julho, com o envio diário de cards informativos por e-mail. A iniciativa segue o evento “Silêncios que machucam”, realizado no dia 9, em Curitiba. Denúncias podem ser feitas à Ouvidoria da Mulher ([email protected]), à PM-PR (190) ou ao Disque 180.

Desembargador do TJ-PR

Dezesseis advogados e advogadas disputam a vaga de desembargador do TJ-PR pelo quinto constitucional, em processo seletivo conduzido pela OAB Paraná. Os candidatos serão apresentados ao Conselho Pleno em 15 de agosto, quando será definida a lista sêxtupla a ser enviada ao Tribunal. O TJ-PR formará a lista tríplice, cabendo ao governador a escolha final. O processo segue critérios de transparência e publicidade.

Congresso Paranaense

Curitiba sediará, de 23 a 25 de setembro, o 27º Congresso Paranaense de Rádio e TV, promovido pela Aerp e Sert-PR, durante a Semana Estadual do Rádio. Com o tema “Interatividade, Confiança e Transformação”, o evento discutirá desafios e oportunidades do setor. A programação inclui palestras, painéis e workshops sobre inovação, liderança e negócios. Informações: congresso.aerp.org.br.

Corrida da Polícia Civil

Estão abertas as inscrições para a XVIII Corrida da Polícia Civil do Paraná, marcada para 28 de setembro, destacando responsabilidade ambiental e social. Todo o lucro será destinado à compra de rações para instituições que acolhem animais resgatados. A PCPR tem atuado fortemente no combate ao tráfico de animais, com mais de 4 mil resgates em Curitiba nos últimos três anos. A corrida une saúde, bem-estar e engajamento com causas ambientais.