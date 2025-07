Criança é atropelada por caminhão ao tentar atravessar a rodovia para buscar pipa

DA REDAÇÃO/G1 PARANÁ - FOLHA EXTRA

Uma criança de 11 anos de idade foi atropelada por um caminhão ao tentar atravessar a BR-376 para buscar uma pipa que caiu do outro lado da rodovia em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. Ela foi socorrida com ferimentos graves e levada a um hospital da cidade vizinha de Telêmaco Borba.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu por volta das 14h de domingo (13) no km 352 da rodovia, que tem pistas simples. De acordo com a corporação, o caminhoneiro permaneceu no local após o acidente e prestou socorro à criança.

"A criança, com o intuito de atravessar a rodovia em buscar uma pipa, adentrou repentinamente na frente do caminhão que transitava na via. Com o impacto, a criança foi arremessada ao solo sofrendo ferimentos graves na cabeça e demais escoriações no corpo", relata a PRF.

Uma ambulância da concessionária CCR PRVias encaminhou a vítima até o hospital Instituto Doutor Feitosa.