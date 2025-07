Mulher trans é brutalmente espancada no Norte Pioneiro

JACAREZINHO - Equipes da Polícia Civil estão investigando o caso de uma mulher trans que foi brutalmente espancada na última segunda-feira (14). O caso foi registrado no município de Jacarezinho , no Norte Pioneiro , e as investigações apuram se a vítima foi alvo de uma tentativa de assalto ou crime de homofobia .

