Estudantes brazenses ficam entre as três melhores equipes de Xadrez do Paraná

Equipe foi considerada a terceira melhor do Estado. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O início desta semana foi especial para uma equipe de estudantes de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Nesta terça-feira (15), foram divulgados os resultados dos jogos de Xadrez da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), onde uma das equipes da cidade se consagrou campeã e, com seu resultado exemplar, se consolidou entre as três melhores equipes de Xadrez de todo o Paraná.

As estudantes, Maria Pereira, Nathalia Marques, Ana Carolina e Julia Decol representaram o Colégio São Tomáz de Aquino (CSTA) durante os jogos, demonstrando talento, foco e preparo. Sob orientação e treinamento do professor Adilson Gonçalves, a equipe se destacou entre dezenas de representantes de colégios de diversas cidades do Paraná, conquistando uma importante colocação na classificação geral da modalidade.

Com o término das disputas, a equipe se consagrou campeã em Sengés, garantindo a classificação para a próxima fase. Com o título de campeã da regional, a equipe do CSTA foi classificada como a terceira melhor equipe de Xadrez de todo o Paraná, um resultado que, para o professor Adilson, é motivo de orgulho.

“Esse resultado foi inédito para nossa cidade. Ser a terceira melhor equipe de Xadrez do Estado é algo incrível”, destacou o professor em uma entrevista com a reportagem da Folha.

No entanto, com a vitória na fase regional, e a classificação estadual, a equipe agora se prepara para disputar a macrorregional, que reunirá as equipes campeãs dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) de Ibaiti, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Wenceslau Braz. Caso a equipe mantenha o bom desempenho, os campeões e vices desta fase se reunirão para disputar a Fase Final dos jogos.