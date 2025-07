Suspeito de cometer crime que terminou em morte é preso pela Polícia Civil

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12.ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, cumpriu na manhã desta terça-feira (15) um mandado de busca e apreensão em desfavor de um jovem de 18 anos, responsabilizado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte. O caso ocorreu em 2023, quando o indivíduo ainda era menor de idade.

A ordem judicial foi expedida pela Vara da Infância e Juventude e executada por volta das 8h no bairro Pedreira, em Jacarezinho. A equipe da Polícia Judiciária que participou da ação era composta pelos agentes Scylla, Leomar e Nelson, que localizaram o jovem em sua residência.

Após o cumprimento do mandado e a conclusão dos procedimentos legais, o rapaz foi encaminhado ao Centro de Socioeducação (Cense) de Santo Antônio da Platina, onde permanecerá internado conforme determinação judicial.

De acordo com os autos do processo, o apreendido esteve envolvido em um episódio de agressões que culminaram na morte da vítima. O caso gerou forte repercussão e mobilização na comunidade local à época dos fatos. A medida socioeducativa de internação foi definida após a conclusão do procedimento de apuração do ato infracional, tramitado regularmente pela Justiça da Infância e Juventude.

A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a identidade do jovem nem sobre as circunstâncias exatas do crime, respeitando as determinações legais referentes a atos infracionais cometidos por adolescentes. A medida faz parte do trabalho contínuo das forças de segurança e do Poder Judiciário para garantir a responsabilização de envolvidos em crimes e atos infracionais, independentemente da idade em que foram cometidos.