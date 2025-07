Férias escolares exigem atenção com a segurança e equilíbrio nas atividades da garotada

Redação - Folha Extra

COMPORTAMENTO - Com o início do período de férias escolares, milhares de crianças e adolescentes passam a ocupar mais tempo em casa, nas ruas ou em espaços públicos. Embora esse momento seja sinônimo de descanso e diversão, também exige atenção dos pais e responsáveis para garantir a segurança e o bem-estar dos menores durante os dias longe da escola.

Nas áreas urbanas, a circulação de crianças pelas ruas aumenta significativamente. Brincadeiras como andar de bicicleta, soltar pipa e jogar bola tornam-se mais frequentes, principalmente em bairros residenciais e periferias. Para evitar acidentes, é essencial que essas atividades sejam realizadas em locais apropriados, longe do tráfego de veículos. O uso de equipamentos de proteção, como capacetes e joelheiras, deve ser incentivado. Crianças menores devem estar sempre acompanhadas por um adulto, mesmo em brincadeiras consideradas simples.

Soltar pipa, por exemplo, é uma das atividades mais tradicionais durante as férias. No entanto, exige cuidados específicos. O uso de linhas com cerol ou linha chilena é proibido e perigoso, representando risco não apenas para outras crianças, mas também para motociclistas e pedestres. A recomendação é soltar pipa em campos abertos, longe da rede elétrica, para evitar choques e acidentes graves. Além disso, em algumas cidades, a prática irregular pode gerar penalidades previstas por lei.

Já o lazer digital também se intensifica durante o recesso escolar. O uso de celulares, tablets e computadores cresce consideravelmente, exigindo atenção ao tempo de tela. Especialistas indicam que o tempo excessivo em frente a dispositivos eletrônicos pode causar impactos negativos na saúde física e mental das crianças, como irritabilidade, sedentarismo, distúrbios no sono e dificuldades de concentração. Uma rotina equilibrada, com pausas regulares e estímulo a atividades offline, é considerada ideal.

Outro ponto de alerta é o acesso a conteúdos inadequados na internet. Mesmo em plataformas voltadas para o público infantil, a supervisão de adultos continua sendo essencial. A instalação de controles parentais e a limitação do tempo de navegação são medidas que ajudam a proteger os menores de conteúdos violentos, informações falsas e interações com pessoas mal-intencionadas.

As férias também representam uma oportunidade para explorar opções de entretenimento que vão além das telas. Atividades em grupo, como jogos de tabuleiro, oficinas de artesanato, leitura e atividades ao ar livre podem ser incentivadas. Muitos municípios oferecem programações gratuitas ou a baixo custo em centros culturais, bibliotecas, praças e unidades de esporte e lazer. Parques e espaços públicos podem se tornar aliados das famílias na missão de entreter e estimular o convívio social e a criatividade das crianças.

Nas cidades de pequeno e médio porte, ações promovidas por escolas, igrejas e associações comunitárias também ganham destaque durante o mês de julho. Oficinas, acampamentos, sessões de cinema e gincanas são exemplos de atividades oferecidas por voluntários ou pela administração pública, ajudando a ocupar o tempo ocioso de forma saudável.

Para os pais que precisam trabalhar durante o período, alternativas como deixar as crianças com parentes de confiança ou optar por colônias de férias organizadas por instituições privadas também são opções viáveis. Esses espaços, além de proporcionarem recreação, contam com supervisão profissional, alimentação adequada e atividades pedagógicas adaptadas à faixa etária.

Outro cuidado importante diz respeito à alimentação. Fora da rotina escolar, é comum o consumo excessivo de produtos industrializados e com alto teor de açúcar. A manutenção de uma alimentação equilibrada, com frutas, legumes e refeições caseiras, deve ser uma prioridade para evitar problemas de saúde como obesidade infantil e alterações no comportamento.

Com um conjunto de medidas simples, as férias podem ser aproveitadas com tranquilidade e segurança. O envolvimento da família, aliado ao apoio da comunidade, é essencial para garantir que o recesso escolar seja um período leve, divertido e sem intercorrências.