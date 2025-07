GIRO PARANÁ

O Secretário de Educação, Roni Miranda, celebrou o destaque alcançado pela educação pública do Paraná no cenário latino-americano. Foto: Roberto Dziura/AEN

Referência internacional

O Secretário de Educação, Roni Miranda, celebrou o destaque alcançado pela educação pública do Paraná no cenário latino-americano. “Atualmente, o Paraná é reconhecido como referência na educação do Brasil e também da América Latina. Um exemplo desse reconhecimento é a visita que receberemos em agosto, quando 40 diretores de Buenos Aires virão ao Estado para conhecer as escolas paranaenses”, ressaltou.

Casa Fácil

Em publicação nas redes sociais, o Secretário de Estado da Administração e da Previdência, Luizão Goulart, destacou o compromisso e o trabalho constante do Governador Ratinho Junior para assegurar moradia digna aos paranaenses. “O Governo do Estado está firme na maior regularização fundiária do país e na promoção do acesso à casa própria por meio do programa Casa Fácil. Estamos garantindo segurança jurídica a quem vive há décadas em suas propriedades e oferecendo subsídios para que mais famílias conquistem sua casa própria”, afirmou.

"Cabeças” do Congresso

Seis deputados federais do Paraná estão entre os “100 Cabeças” do Congresso Nacional 2025, segundo o DIAP. São eles: Aliel Machado (PV), Filipe Barros (PL), Luiz Carlos Hauly (Podemos), Pedro Lupion (PP), Ricardo Barros (PP) e Zeca Dirceu (PT). O ranking destaca os parlamentares mais influentes na atuação legislativa e articulação política.

Sintonize

Produtores do Paraná

O Sistema FAEP manifesta preocupação com a tarifa de 50% anunciada pelos EUA sobre produtos brasileiros a partir de agosto, medida que ameaça o agronegócio e pode gerar prejuízos aos produtores do Paraná. “Pedimos ao governo federal que abra negociação para proteger nossos acordos e garantir segurança ao setor produtivo”, destaca Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino da FAEP. Os EUA são o segundo principal parceiro comercial do Estado, com destaque para produtos florestais, café e alimentos.

Vagas de emprego

O Paraná começa a semana com 22.442 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador. As funções mais ofertadas são para alimentador de linha de produção, abatedor e operador de caixa. Cascavel lidera em oportunidades, seguida pela Região Metropolitana de Curitiba. O Estado lidera a geração de empregos no Sul em 2025.

App 190 PR

O app 190 PR, da Polícia Militar do Paraná, já registrou mais de 412 mil atendimentos desde 2018, destacando-se como ferramenta ágil e inclusiva na segurança pública. Só em 2024, foram 93.155 chamados, principalmente por perturbação do sossego. O app permite acompanhar ocorrências em tempo real e oferece chat direto com policiais. Também serve de modelo para outros estados.

Concurso público

A UEL abriu a segunda fase de inscrições para concurso público com 102 vagas de docentes, sendo 86 de ampla concorrência. As inscrições vão até 12 de agosto pelo portal da Cops. O salário inicial é de R$ 17,4 mil em regime TIDE. O resultado sai no segundo semestre de 2025.

Recorde de público

As Unidades de Conservação do Paraná bateram recorde de público no primeiro semestre de 2025, com 336.624 visitantes. O Parque Estadual da Ilha do Mel foi o mais procurado, somando quase 140 mil turistas. O crescimento é resultado de investimentos em infraestrutura e serviços para garantir melhor experiência aos visitantes.

Unidades de Conservação

O Paraná possui 74 Unidades de Conservação, sendo 24 abertas ao público, abrangendo mais de 26 mil km² de áreas protegidas. Além das belezas naturais, melhorias como a revitalização do elevador panorâmico em Vila Velha devem atrair ainda mais turistas. Informações detalhadas estão disponíveis no site do IAT.

Pé-de-Meia

O ministro da Educação, Camilo Santana, quer universalizar o programa Pé-de-Meia a todos os alunos do ensino médio público até 2026. Para isso, estima precisar de mais R$ 5 bilhões no orçamento. Atualmente, o benefício atende jovens do Bolsa Família e do CadÚnico, somando mais de 4 milhões de estudantes. O programa oferece até R$ 9,2 mil para incentivar a permanência escolar.

Fies

As inscrições para o Fies do segundo semestre começaram nesta segunda (14) e seguem até 18 de julho no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. São 44.867 vagas, metade delas reservadas ao Fies Social, que oferece financiamento integral a estudantes de baixa renda. O resultado sai em 29 de julho. O MEC alerta para atenção aos prazos.