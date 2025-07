Caminhonete colide com traseira de caminhão na PR-092

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Na tarde desta segunda-feira (14), um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e um caminhão foi registrado na PR-092, entre os municípios de Arapoti e Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 12h20 e envolveu uma Chevrolet S10, com placas de Jaguariaíva, e uma Scania G 400, com placas de Xaxim, Santa Catarina.

Conforme os dados colhidos no local do acidente, no km 217 da rodovia, os dois veículos seguiam pela rodovia sentido ao município de Jaguariaíva, quando a S10 acabou colidindo com a traseira do caminhão, em um trecho de descida entre as cidades.

Contudo, de acordo com as informações, tanto o motorista da caminhonete, um homem de 69 anos de idade, quanto o motorista do caminhão, um jovem de 28 anos, não se feriram, e tiveram apenas os danos materiais.