Jacarezinho destaca principais demandas aos deputados durante edição da Assembleia Itinerante

Parlamentares receberam as reivindicações locais durante a Interiorização. Foto: Valdir Amaral/Alep

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Durante a 24ª edição da Assembleia Itinerante, realizada em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, autoridades e representantes de entidades da sociedade civil apresentaram uma série de demandas aos deputados estaduais. O evento, promovido pela Assembleia Legislativa do Paraná, reuniu sugestões de investimentos em áreas como infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento social e direitos dos animais.

“As sugestões recebidas durante a Assembleia Itinerante serão avaliadas pelos deputados e poderão compor projetos, indicações ou emendas ao orçamento do Estado. Todas são catalogadas, respondidas e grande parte delas vira investimento e desenvolvimento em todos os cantos do Paraná”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD).

A Prefeitura de Jacarezinho apresentou 27 solicitações de recursos, totalizando centenas de milhões de reais em investimentos. Entre os principais pedidos estão a pavimentação da estrada rural (R$ 20 milhões) e da PR-515, entre Jacarezinho e Barra do Jacaré (R$ 30 milhões), além da construção do Lago da Esportiva (R$ 11 milhões). Também foram solicitadas obras de revitalização, construção de espaços públicos e reformas em prédios como escolas, unidades de saúde, mercado municipal, biblioteca e estação ferroviária, além da criação de equipamentos para idosos e mulheres, como a Casa da Mulher Paranaense e o Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

A AJADAVI (Associação Jacarezinhense de Reabilitação ao Deficiente Auditivo e Atendimento ao Deficiente Visual) solicitou R$ 500 mil para a construção e ampliação de sua sede, com o objetivo de aprimorar o atendimento às pessoas com deficiência sensorial no município.

A ONG Bicharedo, que atua na proteção e bem-estar de animais, propôs a construção de um centro cirúrgico no Canil Municipal, além da destinação de recursos para campanhas de vacinação em massa contra doenças como cinomose e parvovirose e para programas de castração em larga escala, visando o controle populacional de cães e gatos.

A ATUNORPI (Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná) encaminhou quatro demandas prioritárias: a implantação do projeto “Ponto Paraná”, a construção de um aeroporto regional na região, a instalação de iluminação pública entre a Rua Professora Áurea e o Santuário Mãe Rainha e a destinação de um veículo automotor para apoio logístico às atividades da associação.

A APAE de Jacarezinho também levou aos deputados uma série de solicitações voltadas à melhoria da estrutura de atendimento aos alunos. Entre os pedidos estão a construção de um ginásio coberto com quadra oficial, a criação de uma piscina terapêutica coberta com infraestrutura de apoio e a aquisição de três veículos adaptados — dois micro-ônibus e um ônibus — com elevadores para cadeirantes.

A ACIJA (Associação Comercial e Industrial de Jacarezinho) destacou a importância de iniciativas voltadas à qualificação profissional e desenvolvimento de negócios. A entidade solicitou apoio para oferta de cursos de gestão empresarial, liderança, atendimento ao cliente e vendas, além de programas de estágio e parcerias com instituições de ensino e pesquisa.

O Sindicato Rural de Jacarezinho apontou como principal demanda a necessidade de desburocratizar e acelerar os processos de licenciamento ambiental. A entidade alertou para a morosidade nas análises técnicas, que, segundo o sindicato, freia o desenvolvimento do setor agropecuário no estado.

A subseção da OAB em Jacarezinho apresentou quatro propostas. A primeira é garantir acesso à internet em prédios públicos estaduais utilizados por advogados, como fóruns, delegacias e unidades do Depen. A segunda pede apoio financeiro para campanhas sociais voltadas a crianças e mulheres vítimas de violência doméstica. A entidade também pleiteou o retorno da Receita Federal ao município e propôs uma alteração na Lei nº 22.509/2025 para ampliar a inclusão de praças inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no serviço ativo, além da concessão de férias anuais a esses militares, como reconhecimento pela continuidade do serviço prestado.