Após fugir de hospital, homem atropelado em Wenceslau Braz é encontrado desorientado em Cambará

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – O que começou como um atropelamento considerado leve acabou se tornando uma história surpreendente, comovendo o Norte Pioneiro. Jair Frandina, morador de Wenceslau Braz, que havia sido atropelado por um Fiat Palio em um dos trevos de acesso à cidade, na tarde da última quinta-feira (10), foi dado como desaparecido após fugir da Santa Casa de Jacarezinho, em que estava internado e acabou sendo encontrado mais de 30 quilômetros distante, desorientado, às margens da rodovia BR-369, sentido Cambará.

O acidente ocorreu por volta das 13h de quinta-feira, nas proximidades do Colégio Estadual Professor Milton Benner, no trevo de acesso à cidade. Jair deixava Wenceslau Braz em sua bicicleta por uma rua lateral à Nicolau Maluf Dabul, via que conecta o centro ao trevo da PR-092, quando tentou atravessar para a rodovia e foi atingido pelo carro, que trafegava no mesmo sentido.

Segundo informações da equipe da concessionária EPR Litoral Pioneiro, que atendeu a ocorrência, o idoso foi encaminhado consciente por uma ambulância municipal ao Hospital de Caridade São Sebastião, ainda em Wenceslau. Apesar de não apresentar ferimentos graves, foi transferido posteriormente para a Santa Casa de Jacarezinho para exames mais detalhados.

No entanto, entre a noite de sexta-feira (11) e a madrugada deste sábado (12), Jair fugiu da unidade hospitalar. Familiares passaram a procurá-lo desesperadamente, enquanto as autoridades eram alertadas sobre seu desaparecimento. Foram mais de 15 horas sem notícias até que, por volta da meia-noite de sábado, uma equipe de apoio da EPR o encontrou caminhando desorientado na BR-369, já próximo ao município de Cambará.

De acordo com a filha, Lais Frandina, Jair estava machucado, desidratado e não lembrava de nada do que havia acontecido. “Ele só lembrava o nome dele e o da minha mãe. Estava totalmente desorientado. Fomos buscá-lo em Cambará assim que soubemos”, relatou à reportagem da Folha Extra. Ainda segundo ela, o pai acreditava estar voltando a pé para Wenceslau Braz, sem saber ao certo onde estava, o que levanta a possibilidade de confusão mental provocada pela pancada na cabeça no momento do atropelamento.

A equipe da EPR que o localizou prestou os primeiros socorros, forneceu alimentação e o levou ao pronto-socorro de Cambará. O uso de documentos pessoais foi fundamental para sua identificação e para o reencontro com a família.