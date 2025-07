Presidente da Atunorpi fala sobre a importância do Território do Turismo para o Norte Pioneiro

Presidente da Atunorpi, Mara Mello, ao lado do secretário de Turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - O Governo do Paraná oficializou, nesta quinta-feira (10), a implantação do Território do Turismo Norte Pioneiro. A formalização aconteceu na sede da Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi), em Jacarezinho, com a presença do secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, prefeitos, lideranças e empresários do setor. A iniciativa faz parte da estratégia do governo estadual “18 Territórios, Um Só Destino”, lançada em maio, para promover o desenvolvimento local e a valorização da cultura dos destinos turísticos do Estado.

Na avaliação da presidente da Atunorpi, Mara Mello, “a implantação do Território do Turismo Norte Pioneiro será um divisor de águas para atração de turistas à região, que permitirá a todos os envolvidos na cadeia turística apresentar o que temos de melhor”.

“Todos os municípios do Norte Pioneiro estão gostando muito da ideia de trabalhar juntos e fazer as pessoas se encantarem pelo Norte Pioneiro”.

Para Mara Mello, a estratégia de territorialização turística do Paraná mostra a “visão de águia” do secretário estadual do Turismo. “Nós, da Atunorpi, compartilhamos a visão do secretário de que o turismo não se limita aos espaços físicos que temos na região, como Angra Doce e grandes resorts, mas abrange muitas relações sociais, históricas, culturais e ambientais”, afirma. Segundo ela, “todos os municípios do Norte Pioneiro estão gostando muito da ideia de trabalhar juntos e fazer as pessoas se encantarem pelo Norte Pioneiro”.

Conforme a Secretaria Estadual do Turismo (SETU), a estratégia de territorialização propõe a expansão do olhar dos gestores sobre os espaços ocupados pelos turistas e a sua relação com a comunidade local, além da ampliação da mobilidade dos viajantes dentro do destino. O programa visa promover o envolvimento dos moradores com o lugar onde vivem, despertando os sentimentos de cuidado e pertencimento. “Ao compreender que ele pertence a esse território turístico, o cidadão vai pensar no seu desenvolvimento”, explica Paranhos.

“As demandas dessa população são traduzidas em projetos que, ao chegar no governo estadual, podem se transformar em novas fontes de emprego e renda”, detalha.

O secretário do Turismo cita como exemplo da participação efetiva do Estado nos territórios a criação do Decreto n.º 10.256/2025, que institui a Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico. Essa certificação habilita empreendimentos em áreas públicas ou privadas, com relevância para os Territórios Turísticos, a receber verbas estaduais. O dispositivo permite ao governo estadual injetar recursos públicos em empreendimentos privados a partir de apresentação de propostas por parte de prefeituras ou instituições constituídas.

A oficialização dos Territórios Turísticos permitirá trabalhar a vocação local, formar mão de obra qualificada conforme a especificidade de cada comunidade e promover o turismo sustentável, respeitando a cultura, o meio ambiente e as características territoriais. De acordo com a SETU, é uma ferramenta inovadora que o Estado do Paraná entrega para a população dos destinos turísticos paranaenses, visando impulsionar o desenvolvimento social e econômico.

Termos de compromisso

Além do lançamento do Território do Turismo Norte Pioneiro, foram assinados dois termos de compromisso na sede da Atunorpi. O primeiro, entre Atunorpi, Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e SETU, com objetivo de articular estudos e ações para a viabilização da construção de um aeroporto regional no Norte Pioneiro, fortalecendo a conectividade e a atração de investimentos. A proposta será discutida com a Amunorpi. O outro termo de compromisso, firmado entre a Atunorpi e a SETU, foca no fomento ao turismo regional, por meio de investimentos em promoção, infraestrutura, qualificação e apoio a projetos estruturantes.

Sobre a Atunorpi

Fundada em 2015, a Atunorpi representa uma coalizão dinâmica e comprometida de profissionais e entidades que compartilham uma paixão singular: o desenvolvimento e promoção do turismo na região do Norte Pioneiro do Paraná. Desde sua criação, a Atunorpi tem como missão ser o órgão gestor e de apoio às atividades, projetos e iniciativas do Turismo no Norte Pioneiro do Paraná, bem como, orientar e estimular os associados para atuarem na construção do desenvolvimento sustentável do turismo local e regional.