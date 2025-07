GIRO PARANÁ

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, ganha destaque no cenário político paranaense, com aumento de buscas no Google e crescimento de 33% nas intenções de voto, segundo o Paraná Pesquisas. Foto: Divulgação

Cenário político

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, ganha destaque no cenário político paranaense, com aumento de buscas no Google e crescimento de 33% nas intenções de voto, segundo o Paraná Pesquisas. Seu nome chegou a 35,2% na corrida pelo Palácio Iguaçu em 2026, aproximando-se de Sergio Moro. O anúncio de R$ 230 milhões para obras no Norte Pioneiro também impulsionou sua visibilidade.

Boas práticas

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, assinou compromisso para garantir às cooperativas o selo de boas práticas no combate à violência contra a mulher, durante o Fórum dos Presidentes em Curitiba. Também foi firmado acordo para implantar Cooperativas Escola em 20 colégios agrícolas do Paraná.

Turismo internacional

O Paraná recebeu 627.858 turistas estrangeiros no primeiro semestre de 2025, crescimento de 23,7% em relação a 2024, impulsionado principalmente por visitantes do Paraguai e da Argentina. Foz do Iguaçu segue como principal porta de entrada.

Agenda

O deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, cumpre nesta semana extensa agenda pelo Estado, passando por regiões como Oeste, Centro-Sul e Norte Pioneiro até domingo (13). As visitas incluem reuniões sobre obras em Marechal Cândido Rondon e Toledo, participação na Assembleia Itinerante em Jacarezinho e encontros com prefeitos em Irati e Santo Antônio da Platina. No domingo, encerra a agenda na Festa do Carneiro no Buraco, em Campo Mourão.

1º semestre

No primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou 263 projetos de lei em 71 sessões plenárias, encerradas em 8 de julho para o recesso parlamentar. Entre as proposições, 223 viraram leis ordinárias e seis, leis complementares, enquanto 34 aguardam sanção do governador. No total, 2.457 matérias foram protocoladas, incluindo 1.784 requerimentos. O presidente da Alep, Alexandre Curi (PSD), destacou avanços como o Código do Consumidor, o lançamento do Código do Empreendedor e a aprovação da LDO, que projeta receita de R$ 82,9 bilhões para 2026.

Saldo positivo

O deputado Hussein Bakri (PSD), líder do governo na Assembleia, celebrou o saldo positivo do primeiro semestre, com aprovação integral dos projetos do Executivo e diálogo constante com a sociedade e oposição. Destacou a LDO inédita, que prevê devolução de sobras orçamentárias ao governo para investimentos públicos. Também citou o reajuste de até 11,31% para professores e medidas na segurança. Bakri ressaltou ainda avanços na pauta feminina, com leis para proteger mulheres vítimas de violência.

Sabores do Paraná

Produtores rurais podem se inscrever até 14 de julho para participar da Feira Sabores do Paraná, que acontece de 21 a 24 de agosto no Parque Barigui, em Curitiba. Serão selecionados 140 expositores para apresentar produtos e fortalecer o turismo rural. Para participar, é necessário ter um CAF ativo e regularização sanitária. Além das vendas, o evento contará com aulas-show sobre gastronomia e cultura regional.

Locais de votação

O presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, reuniu-se com o governador em exercício Darci Piana e representantes do TJPR, MPPR e TCE-PR para tratar de melhorias de acessibilidade nos locais de votação estaduais visando as eleições de 2026. A iniciativa integra o “Projeto Inclusão: Mãos à Obra”. Dos 2.200 colégios usados como locais de voto, 40 têm problemas graves de infraestrutura.

Infraestrutura

Começaram nesta semana as obras de revitalização de 4,6 km das principais vias de Antonina, no Litoral, abrangendo a Avenida Conde Matarazzo e a Rua Engenheiro Luiz Augusto Leão da Fonseca. O investimento de R$ 18,4 milhões inclui pavimentação em concreto, calçadas, ciclovia, pontos de ônibus e melhorias na drenagem, com entrega prevista para abril de 2026.

Taxação

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) defendeu “resposta firme e estratégica” à tarifa de 50% anunciada por Donald Trump sobre produtos brasileiros. A bancada alertou para impactos no agronegócio e no câmbio, e pediu cautela e diplomacia ativa do Brasil. Trump justificou a medida citando decisões do STF e o caso de Bolsonaro. As taxas passam a valer em 1º de agosto.

Livre comércio

O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, afirmou que a taxação de Trump “fere o livre comércio e coloca em risco bilhões em exportações brasileiras, sobretudo do agro.” Para ele, é essencial “agir com firmeza, mas também com inteligência diplomática” para proteger o setor. Lupion reforçou que a bancada trabalhará para manter diálogo e buscar soluções que evitem prejuízos ao Brasil.

Código eleitoral

Sem acordo sobre o texto final, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou para a próxima quarta-feira (16) a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 112/2021, que cria o novo Código Eleitoral. Entre os temas mais controversos estão o voto impresso, medidas contra desinformação e fake news, e a “quarentena” para servidores que desejam disputar cargos eletivos.