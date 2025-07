Em edição especial, Assembleia Itinerante reúne autoridades, moradores e homenagens em Jacarezinho

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou nesta quinta-feira (10), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, a 24ª edição da Assembleia Itinerante, projeto de interiorização do Poder Legislativo Estadual. Com grande público, o evento contou com a participação de autoridades estaduais, regionais, municipais e da população em geral. A atividade aconteceu na 30ª Fetexas, tradicional feira da região.

Lançado em 2023, o programa Assembleia Itinerante tem como objetivo descentralizar as ações da Assembleia Legislativa do Paraná, aproximando o Legislativo da população do interior. A proposta leva os parlamentares e os serviços da Casa para diferentes regiões do estado, fortalecendo o diálogo direto com a sociedade. Com isso, a iniciativa amplia a transparência das atividades legislativas, facilita o acesso dos cidadãos às decisões políticas e contribui para a construção de políticas públicas mais conectadas com as realidades locais. Até agora, foram recebidas 5,7 mil sugestões, demandas ou reivindicações de todos os cantos do Paraná.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou a importância da interiorização e o protagonismo da Assembleia. “Estamos aqui para prestar contas, ouvir demandas, trazer soluções e mostrar o que estamos fazendo. Permitir que pessoas que não conseguem ir até Curitiba possam conversar com seus representantes. Os deputados estão sendo protagonistas do desenvolvimento do Paraná há muitos anos. Somos o único Poder Legislativo do Brasil que devolve quase metade do seu orçamento, que volta em investimentos para todas as regiões do Paraná”, discursou.

Homenageados

O presidente da Assembleia, Alexandre Curi, escolheu as seguintes personalidades para homenagear: a juíza Joana Tonetti Biazus; Volney Geraldo Coimbra e Marcos Antônio Pinto.

O deputado Bazana (PSD) homenageou a APAE de Jacarezinho, a professora Luciane Maria Pedroso, o major Carlos Ricelle Leal e o tenente-coronel Márcio Jaquetti, ambos da Polícia Militar.

O deputado Cobra Repórter (PSD) reconheceu a atuação da Associação das Mulheres do Agronegócio de Barra do Jacaré (AMUAGRO); do professor universitário e fiscal agropecuário Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira; do radialista José Augusto da Silva; da dirigente empresarial Mara Silvia de Mello Moraes e da professora Yeda Maria Teixeira Fritegoto.

O deputado Gilson de Souza (PL) prestou homenagens ao Ambulatório Casa do Autista e ao pastor Joel Soldi Moreira.

O deputado Jairo Tamura (PL) homenageou a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cornélio Procópio (AEACP); a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte Pioneiro; a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira e o pastor Jorge Teodoro Rodrigues.

A deputada Maria Victoria (PP) destacou a importância de iniciativas empresariais e comunitárias, homenageando a Associação Agropecuária de Jacarezinho (AGROJAC); o Grupo Molinis; a empresa Jacaré Ambiental; o secretário municipal Rafael Ragulo; a Rede de Postos Jacaré e a empresa Soeto Alimentos.

O deputado Mauro Moraes (União) reconheceu a dedicação dos policiais militares como o 3º sargento Flávio Henrique Gomes de Araújo; o cabo Carlos Roberto Volpato Junior; a cabo Luciene Silva de Souza; o major Carlos Ricelle Leal e o tenente-coronel Márcio Jaquetti.

O deputado Moacyr Fadel (PSD) homenageou o secretário municipal Fúlvio Boberg e a vereadora Patricia Martoni.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) prestou homenagens ao dirigente cultural Airton Setti; ao delegado de polícia Amir Salmen; à empresária Ana Carla Bartolini Molini Ferrari; ao médico Emmanuel Gonçalves Vieira (in memoriam); ao líder comunitário Felipe Salvador Palhares e ao tenente-coronel Márcio Jaquetti.

Já a primeira vice-presidente, deputada Flávia Francischini (União), homenageou o pastor Ricardo José Luiz; o procurador do Ministério Público do Paraná Gilberto Giacoia e a ex-vereadora Raquel Salles.

Por fim, o deputado Tercilio Turini (MDB) homenageou o empresário Alessandro Aparecido Corrêa; a diretora de CMEI Flancielly Estevam de Oliveira Scalla; a servidora da Polícia Científica Juliana Gonçalves Pereira Barbosa Alinghéri; o médico Luiz Fernando Lima Fagioli e a professora universitária aposentada Sonia Regina Leite Merege.

Escola do Legislativo

Além da sessão especial, a Escola do Legislativo promoveu nesta quinta-feira três palestras aos visitantes da Fetexas.

A primeira teve como tema: “Do Planejamento à Economia — Como Implementar Energia Solar no Setor Público”. A segunda, “Comunicando para Conectar — Novas Técnicas de Comunicação em Tempos Digitais”.

E a última palestra do dia teve como tema: “O Papel da Gestão e da Liderança no Fortalecimento Regional” e foi proferida pela professora Maria das Graças Ferreira de Campos Zurlo.