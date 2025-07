GIRO PARANÁ

Recesso parlamentar

Com o fim da primeira sessão legislativa de 2025, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou 21 projetos de lei na terça-feira (8), incluindo a LDO de 2026. O esforço concentrou três sessões plenárias em um único dia. Os deputados estarão em recesso parlamentar do dia 9 de julho a 3 de agosto, mantendo apenas as atividades administrativas. A próxima sessão está marcada para 4 de agosto.

Cadeia dos minerais

O Brasil pode adicionar até R$ 244 bilhões ao PIB nos próximos 25 anos com investimentos na cadeia dos minerais críticos, usados em tecnologias como baterias e turbinas. O Paraná é destaque com três reservas mapeadas, reforçando seu papel estratégico nesse setor. A demanda global cresce, mas o país ainda depende da China para refino e aplicação industrial.

Vestibulares

Universidades públicas do Paraná, como UEL, UENP e UTFPR, estão com inscrições abertas para vestibulares de 2026, oferecendo mais de 6 mil vagas. Também seguem abertas as inscrições para o XXV Vestibular dos Povos Indígenas, com oportunidades em oito instituições. A seleção inclui provas, notas do Enem e histórico escolar.

Eleições de 2026

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), afirmou que o governador Ratinho Júnior está preparado para disputar a presidência em 2026. Em entrevista à VEJA, ele destacou o crescimento da projeção nacional do aliado político e seu preparo para o “jogo político de composição”.

Eleições de 2026 II

Pimentel também avaliou como positiva a existência de vários nomes da direita para a corrida presidencial, incluindo a possível volta de Jair Bolsonaro, caso reverta sua inelegibilidade. Segundo ele, esse cenário fortalece o campo conservador nas eleições de 2026.

Concessões ferroviárias

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul vão atuar juntos para defender melhorias na Malha Sul e na renovação das concessões ferroviárias. A decisão foi tomada nesta semana, em Florianópolis, com a criação de uma comissão que tratará do tema junto ao governo federal. A união busca fortalecer investimentos estratégicos, especialmente para a exportação agrícola pelo Paraná.

Céu das Cataratas

O Parque Nacional do Iguaçu lança, no próximo sábado (12), o Céu das Cataratas, experiência noturna para pequenos grupos, que une astronomia e saberes indígenas sob o céu cristalino do monumento natural. Além da contemplação das estrelas, o passeio revela a cosmologia Guarani em uma imersão cultural única. O tour ocorre sempre aos sábados, das 18h30 às 20h30, com ingressos antecipados pelo site oficial.

Paraná Trifásico

A Copel está investindo R$ 452 milhões para reforçar a infraestrutura energética do Noroeste do Paraná, com sete novas subestações, ampliação de 19 unidades e expansão do programa Paraná Trifásico. As obras visam melhorar a qualidade e a confiabilidade da energia, beneficiando setores produtivos e a população em 107 municípios da região.

Ponte de Guaratuba

As obras da Ponte de Guaratuba alcançaram 65% de execução, com avanços no trecho estaiado e conclusão das principais estruturas das torres. Já foram concretadas 54 das 64 estacas previstas e metade das lajes do tabuleiro pré-moldado está pronta. O projeto segue no cronograma, com produção acelerada de vigas e lajes pré-fabricadas.

Visite Paraná

O programa “Visite Paraná” desta sexta-feira (11), às 20h, destaca a cidade de Castro, nos Campos Gerais. O roteiro inclui o Moinho Castrolanda, museus históricos, o Centro da cidade e o Morro do Cristo. A atração celebra a cultura tropeira e a herança dos imigrantes. A exibição é pela TV Paraná Turismo.

Turismo paranaense

O Paraná é destaque na versão alemã do reality “Race Across the World”, exibido pela emissora ZDF. O episódio mostra a Serra do Mar e as Cataratas do Iguaçu, reforçando o potencial turístico do estado. A gravação foi conduzida em sigilo e envolveu equipes internacionais. A atração já alcançou milhões de espectadores na Europa.