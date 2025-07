Assembleia Itinerante chega em Jacarezinho nesta quinta-feira

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A Assembleia Legislativa do Paraná desembarca pela primeira vez em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, nesta quinta-feira (10). A sessão especial da 24ª edição da Assembleia Itinerante, projeto de interiorização do Poder Legislativo Estadual, será realizada às 18 horas, na 30ª Fetexas, no Centro de Eventos José Antônio de Oliveira.

“Queremos permitir que aqueles que muitas vezes não podem ir até a sede do Poder Legislativo possam estar aqui, na Assembleia Itinerante, conversando com seus representantes políticos, trazendo sugestões, ideias e críticas. Esse é o nosso compromisso com a população do Paraná”, disse o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD).

O programa Assembleia Itinerante, criado em 2023 para levar a atuação da Assembleia Legislativa do Paraná ao interior do Estado, reafirma o compromisso do Parlamento em ouvir de forma direta a população de todas as regiões. Ao deslocar os deputados e os serviços legislativos para além da capital, Curitiba, a iniciativa estreita o vínculo entre os cidadãos e o processo político, promove maior transparência nas ações parlamentares e incentiva a participação popular na formulação de políticas públicas alinhadas às demandas locais.

Na ocasião, entidades locais, regionais e a própria população são estimuladas a entregarem pedidos, demandas ou reivindicações aos deputados. Até agora, mais de 5,7 mil sugestões foram recebidas pelos parlamentares. A interiorização da Assembleia já passou por Londrina (2x), Maringá (2x), Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati, Dois Vizinhos, Arapongas (2x), Francisco Beltrão, Telêmaco Borba (2x), Paranavaí, Astorga, Ivaiporã, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão e agora Jacarezinho, na 24ª edição.

Palestras

Além da sessão especial, a Escola do Legislativo promoverá três palestras para os participantes do evento, também nesta quinta (10). São cursos gratuitos sobre sustentabilidade, comunicação digital e liderança.

A primeira, às 10 horas, será com a temática: “Do Planejamento à Economia – Como Implementar Energia Solar no Setor Público”. A segunda, às 14 horas, será com o seguinte tema: “Comunicando para Conectar — Novas Técnicas de Comunicação em Tempos Digitais”. A terceira palestra acontece às 16 horas, com o tema: “O Papel da Gestão e da Liderança no Fortalecimento Regional”.