Darci Piana vai participar da abertura da Fetexas em Jacarezinho

Da Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - O governador em exercício, Darci Piana, participa nesta quinta-feira (10) da abertura da 30ª Fetexas — Feira Ecológica, Turística, Industrial e Agropecuária — em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. O evento interativo, considerado um dos maiores do interior, reúne apresentações musicais, rodeio, motocross e a tradicional Cavalgada Texana, atraindo milhares de visitantes e movimentando a economia local.

No mesmo dia, a Secretaria do Turismo do Paraná lança oficialmente o Território Turístico Norte Pioneiro, iniciativa que visa promover os atrativos da região, fortalecendo cultura, gastronomia e turismo rural.

Além da programação festiva, será realizada uma sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Paraná às 18h, no Centro de Eventos Prefeito José Antônio de Oliveira. A ideia é aproximar o Legislativo estadual da comunidade e permitir que moradores, lideranças e entidades locais apresentem demandas diretamente aos deputados.

A iniciativa reflete a estratégia de interiorização da Assembleia, que neste ano apoia a realização da primeira sessão oficial em Jacarezinho. Os debates itinerantes também incluem palestras gratuitas da Escola do Legislativo, com temas como energia solar no setor público e comunicação digital.

A Fetexas abre ao público às 17h, com entrada franca, e segue até domingo (13). A programação inclui, além da sessão itinerante, cursos, rodeio em touros, motocross, shows regionais e nacionais — como apresentações de Murilo Huff, Sambô, Menos é Mais, Rionegro & Solimões, Luan Santana e DJ Jiraya Uai

A estrutura no Centro de Eventos na PR‑431 foi reforçada para receber a festa aguardada por moradores e visitantes.