Homem é preso por agredir a esposa e quebrar objetos na residência do casal

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (08) acusado de cometer violência doméstica. Segundo a denúncia, ele teria agredido a esposa e quebrado objetos na residência do casal. O caso foi registrado no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado de uma mulher informando que o seu marido estava quebrando objetos na residência do casal. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que que estava sendo agredida e ameaçada desde a noite anterior e, além disso, os policiais contataram que a casa estava revirada. A mulher ainda disse que conseguiu fugir e ir até a casa de um familiar, mas o suspeito foi atrás e obrigou ela a voltar para residência do casal.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências e encontraram o suspeito em uma praça da cidade. Ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil.