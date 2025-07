Governo do Paraná apresenta o Território do Turismo Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A região do Norte Pioneiro terá uma semana movimentada com a realização da 30ª edição da Fetexas, em Jacarezinho, reunindo moradores e visitantes de diversos municípios em um dos maiores eventos do ano. Mais do que shows e atrações de entretenimento, a festa traz nesta edição uma programação voltada ao desenvolvimento regional, com destaque para o lançamento oficial do Território do Turismo Norte Pioneiro, iniciativa do Governo do Estado do Paraná que será apresentada durante a abertura do evento, incluindo o secretário estadual de Turismo, Leonaldo Paranhos.

Com diversas atividades programadas, o evento terá início na próxima quinta-feira (10). Apesar de as atividades da festa terem início apenas no período da noite, a programação das ações começará logo no período da manhã, com uma reunião para a Apresentação do Território do Turismo marcada logo para as 08h30 com representantes do Turismo Religioso da região e também da Associação Turística do Norte Pioneiro (ATUNORPI).

“Às 11h00, será realizada a implementação do Território do Turismo Norte Pioneiro, que contará com a presença do secretário de Turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos”, disse o Chefe da Casa Civil do Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio, o Daio, à reportagem da Folha.

“Além disso, haverá momentos em que serão anunciadas emendas e investimentos do Governo para os gestores presentes que, até o momento, totalizam 22 cidades, entre prefeitos e secretários de turismo”, disse Daio.

Ainda na quinta-feira, dia que abre a festa, a Assembleia Itinerante, da Assembleia Legislativa do Paraná, estará, pela primeira vez na história, em Jacarezinho, escutando as necessidades e estudando os investimentos possíveis para a região.

Contudo, além das novidades apresentadas à região, a 30º Fetexas contará com diversas atrações para os moradores. Ainda na quinta-feira, às 19h30 será realizada a abertura do rodeio, enquanto o rodeio em touros começará às 21h00 e, fechando a primeira noite, Murilo But e Jiraya Uai realizarão um show ao vivo, com início às 22h30.