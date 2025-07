Fanfarra de Wenceslau Braz se destaca em campeonato interestadual

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A Fanfarra Municipal de Wenceslau Braz (FAMU W BRAZ) brilhou em sua estreia presencial e virtual em competições sob o comando do instrutor Sebastião de Melo, mais conhecido entre os moradores como Tião Boca, ao conquistar o terceiro lugar no Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras, e se consagrar vice-campeã no Concurso Brasileiro Virtual de Bandas e Fanfarras.

O Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras foi realizado no final do mês de junho na cidade de Sengés, nos Campos Gerais, contando com a presença de 30 fanfarras de quatro estados, sendo elas do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Marcado pelo alto nível técnico dos participantes e apresentações que emocionaram os presentes, o Concurso reuniu as melhores fanfarras do Sul e do Sudeste do Brasil.

Disputando na categoria Sênior, a Fanfarra de Wenceslau Braz foi um dos grandes destaques do Concurso, alcançando o terceiro lugar com premiação voltada ao corpo musical da fanfarra, que atualmente conta com cerca de 40 músicos. Em entrevista à reportagem da Folha, Tião Boca destacou a importância do resultado, ainda mais por se tratar da primeira competição presencial que a Fanfarra participou.

“Graças a Deus conseguimos voltar com um troféu para casa. É uma sensação que dinheiro nenhum paga. Sabemos do empenho e da luta de todos os nossos alunos, dos pais e de quem está conosco. Esta conquista não tem preço”, destacou Tião.

Sebastião é instrutor da Fanfarra desde o ano de 2017, além de que entre 1994 e 1998, também liderou o grupo, somando 12 anos de dedicação. “Fazem 12 anos que eu trabalho como instrutor na Fanfarra. Nós sempre participamos de festivais, eventos e encontros, mas não havíamos ido para concursos ou competições, e na primeira vez que fomos, conseguimos um resultado excelente”, destacou.

Fanfarra Municipal de Wenceslau Braz conquistou o terceiro lugar no Concurso. Foto: Divulgação

Além do bom desempenho no concurso presencial, Tião Boca e seus alunos participaram do Concurso Brasileiro Virtual de Bandas e Fanfarras que, além de contar com as melhores fanfarras do Brasil, contou com a presença de grupos internacionais, como da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e México.

Embora o desafio parecesse maior, a FAMU W BRAZ se consagrou vice-campeã do Brasileiro, reforçando sua força em mais uma estreia em outra modalidade dos concursos de bandas e fanfarras. “Foi muito gostoso participar e sair como vice-campeão”, destacou Tião Boca.

Contudo, com os resultados importantes das estreias, o foco agora é se dedicar e participar de outros concursos. “Já temos alguns em vista, mas são muitos alunos, a distância é grande e não temos recursos para isso. Por enquanto são planos, mas espero que nós consigamos participar”, disse.