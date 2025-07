Campanha do Agasalho mobiliza estudantes e leva solidariedade a famílias de Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Na última semana, os estudantes do Colégio Cívico-Militar (CCM) Miguel Nassif Maluf, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, promoveram uma campanha do agasalho com o objetivo de arrecadar roupas para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente diante das baixas temperaturas registradas recentemente na cidade. A ação, que começou como um projeto escolar, ganhou destaque pela sua repercussão social e por estimular o espírito de solidariedade entre os alunos.

Sob a orientação das professoras Sandra Cristina Sene e Vânia Pereira da Silva Batista, os estudantes da 6ª série, A,B e C, foram os protagonistas da ação. Durante semanas, os estudantes foram encarregados de organizar e divulgar a campanha, além de arrecadar as peças necessárias para entregar às famílias que necessitam.

Em um momento de espírito colaborativo e união solidária, a campanha teve a missão de unir o ambiente escolar à solidariedade, movimentando desde os alunos envolvidos até pais e moradores que ajudaram doando peças para a campanha.

No final das arrecadações, com agasalhos, roupas de frio e peças de inverno coletadas pelos estudantes, as doações foram entregues à famílias em situação de vulnerabilidade social no município, além de que uma parte também foi entregue à Comunidade Terapêutica Bom Samaritano, que acolhe pessoas em tratamento e recuperação.

Representada pelo diretor Rivail Lucas de Oliveira, e por toda a equipe pedagógica, a direção do colégio destacou a importância da iniciativa, não apenas como prática escolar, mas como âncora do compromisso do colégio com a formação dos estudantes, que vai além das matérias escolares e alcança a formação cidadã, ética e solidária dos alunos.

“Essa campanha reforça o compromisso do Colégio Miguel Nassif Maluf com a formação cidadã, ética e solidária, mostrando que a escola é, também, um espaço de transformação social”, afirmou a direção.

No entanto, a atividade não termina com a entrega das doações. Como parte da proposta pedagógica, os estudantes darão continuidade ao projeto em sala de aula, produzindo um texto jornalístico sobre a campanha, que será publicado na plataforma Redação Paraná.

Contudo, a ação reafirma o papel da escola como promotora de valores e cidadania, e demonstra como projetos simples, quando guiados por propósito e dedicação, podem gerar grandes transformações tanto para quem recebe quanto para quem doa.