Mulher morre atropelada e motociclista de 19 anos fica em estado grave em Arapoti

Da Redação | Folha Extra

ARAPOTI — Um grave acidente na noite desta sexta-feira (4) resultou na morte de uma mulher e deixou um jovem motociclista gravemente ferido na PR-092, no trecho urbano de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 22h15 no quilômetro 219+850 da rodovia, nas proximidades do Posto Hulk — ponto conhecido por intenso tráfego de veículos e pedestres, especialmente no período noturno.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a vítima fatal — uma mulher ainda não identificada formalmente — tentava atravessar a pista quando foi atingida por uma motocicleta Honda/CG 160 Titan EX com placas de Santo Antônio da Platina. O impacto foi violento e a mulher não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa foi acionado para a remoção do corpo.

O condutor da moto, um jovem de 19 anos identificado pelas iniciais K.S.C., sofreu ferimentos graves. Após o atropelamento, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu com um caminhão que estava estacionado no pátio do posto de combustíveis. O rapaz foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado considerado grave e encaminhado ao Hospital Municipal 18 de Dezembro, onde permanece sob cuidados médicos intensivos.

Equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo trecho da rodovia, prestaram os primeiros atendimentos e isolaram a área até a chegada da Polícia Científica. O trânsito ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência, gerando lentidão no local.

Foto Reprodução Google Maps. Acidente ocorreu mesmo após a instalação de um radar de velocidade de 60 km/h justamente no local do atropelamento.

Um ponto de alerta para a segurança viária

O trecho onde o acidente aconteceu já foi alvo de reclamações anteriores por moradores da região, que apontam a ausência de passarelas ou faixas de pedestres sinalizadas em pontos estratégicos como fator de risco. O fluxo constante de veículos pesados, somado à presença de estabelecimentos comerciais ao longo da rodovia, eleva a exposição de pedestres ao perigo.

A Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Científica investigam as causas do atropelamento e apuram se houve excesso de velocidade, visibilidade comprometida ou outro fator contribuinte. O nome da vítima fatal deve ser divulgado após a identificação oficial e a notificação da família.

Estatísticas preocupantes

O acidente reacende o alerta sobre o número de mortes em rodovias estaduais do Paraná. De acordo com dados do DER-PR, entre janeiro e junho de 2025, já foram registrados mais de 230 óbitos em acidentes nas PRs — 17% deles envolvendo motocicletas, e quase 10% relacionados a atropelamentos. Arapoti, cortada por uma das mais movimentadas rotas entre o Norte Pioneiro e os Campos Gerais, já registrou neste ano pelo menos três mortes em trechos urbanos da PR-092.