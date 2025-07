Assembleia Itinerante chega em cidade do Norte Pioneiro na próxima quinta-feira

Pela primeira vez, o município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, recebe a iniciativa, que busca aproximar o Poder Legislativo da população do interior do estado. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/ALEP – FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A Assembleia Legislativa do Paraná promove, no dia 10 de julho, a 24ª edição do programa Assembleia Itinerante. Pela primeira vez, o município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, recebe a iniciativa, que busca aproximar o Poder Legislativo da população do interior do estado.

A sessão especial será realizada às 18h, no Centro de Eventos José Antônio de Oliveira, como parte da programação da 30ª edição da Feira Ecológica, Turística, Industrial e Agropecuária de Jacarezinho (Fetexas). Participam do evento parlamentares, autoridades locais e a comunidade em geral.

Interiorização

A Assembleia Itinerante tem como objetivo promover a interiorização das atividades legislativas, permitindo que a população participe mais ativamente das decisões políticas. A iniciativa leva deputados, serviços e informações da Casa de Leis para além da capital, fortalecendo a escuta qualificada e ampliando a transparência institucional.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), a presença do Parlamento em diferentes regiões do estado contribui para a construção de políticas públicas mais alinhadas com as demandas locais. “Queremos permitir que aqueles que muitas vezes não podem ir até a sede do Poder Legislativo possam participar diretamente, trazendo sugestões, ideias e críticas. Esse é o nosso compromisso com a população do Paraná”, afirmou.

Participação

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Gugu Bueno (PSD), destacou a importância de promover o diálogo direto com a população. “Jacarezinho é símbolo da força do Norte Pioneiro. Realizar uma sessão durante a Fetexas mostra que a Assembleia está onde o povo está. Ouvimos as lideranças, produtores, famílias e levamos essas demandas para dentro do orçamento público, transformando a escuta em ações concretas.”

A segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP), também ressaltou a relevância do contato direto com os municípios. “Estaremos ouvindo prefeitos, lideranças e a comunidade. É com esse diálogo que fortalecemos a democracia e construímos soluções para os desafios locais.”

Capacitação

Além da sessão especial, a Escola do Legislativo oferecerá duas palestras gratuitas no mesmo dia. Os encontros têm como foco a capacitação de gestores públicos e cidadãos sobre temas relevantes da atualidade.

Às 10h, será ministrada a palestra “Do Planejamento à Economia — Como Implementar Energia Solar no Setor Público”. Às 14h, ocorre a palestra “Comunicando para Conectar — Novas Técnicas de Comunicação em Tempos Digitais”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelos links abaixo:

Palestra sobre energia solar

Palestra sobre comunicação digital