GIRO PARANÁ

Indústria paranaense

A indústria paranaense faturou R$ 516 bilhões em 2023, quase o dobro de 2018, segundo o IBGE. O setor também abriu 91 mil vagas formais em cinco anos, reduzindo o desemprego a 3,3%, a menor taxa da história do Estado. O Paraná liderou a produção industrial do Sul e teve o 3º maior VTI do país. Destaques vão para alimentos, combustíveis e veículos.

Aeroporto Sant’Ana

A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, assinou nesta semana a ordem de serviço para as obras de ampliação do Aeroporto Sant’Ana. O investimento é de R$ 35 milhões via PAC – Aviação Regional. As obras devem começar na próxima semana e foram articuladas pelo deputado Sandro Alex.

Integração regional

O secretário estadual de Turismo, Leonaldo Paranhos, cumpre agenda em Castro nesta quinta (03) com prefeitos de 10 municípios para lançar ações de integração regional do turismo. Na ocasião, será formalizado o Conselho Regional de Turismo e entregue material do projeto “Turismo na Escola”, voltado a alunos do 4º ano da rede municipal.

Agentes da Cidadania

O Governo do Paraná anunciou a ampliação do Programa Agentes da Cidadania para 88 municípios, beneficiando mais 630 jovens com bolsas mensais de R$ 400. A iniciativa, voltada a adolescentes de 14 a 24 anos, agora também será executada em Centros de Convivência, com investimento estadual de R$ 252 mil mensais.

100% pelo SUS

Foi inaugurado em Curitiba o Hospital e Maternidade Luísa de Marillac, com atendimento 100% pelo SUS. A nova unidade, que ocupa o antigo Hospital Vitória, na CIC, conta com 149 leitos, sendo 10 de UTI adulto e 66 de enfermaria clínica, reforçando a Rede de Urgência da capital.

Empregos formais

Entre janeiro e maio de 2025, 326 dos 399 municípios do Paraná registraram saldo positivo na criação de empregos formais, segundo o Caged. O Estado criou 84.882 vagas com carteira assinada no período, o terceiro melhor desempenho do país. Curitiba lidera com 18.490 novas vagas, seguida por Londrina (5.736) e Maringá (3.930).

Inadimplência no campo

A inadimplência entre produtores rurais pessoa física chegou a 7,9% no 1º trimestre de 2025, alta de 0,9 ponto em relação ao mesmo período de 2024, segundo a Serasa Experian. O aumento é atribuído a custos elevados e à quebra da safra anterior, apesar da colheita recorde de soja neste ano.

Inadimplência no campo II

Grandes proprietários rurais lideram a inadimplência, com 10,7%, seguidos por arrendatários (9,5%), médios (7,8%) e pequenos produtores (7,2%). A Serasa avalia que o cenário demonstra a resiliência do agro, mesmo diante de desafios financeiros e de mercado.

Cota de gênero

O médico Odarlone Orente vai assumir uma vaga na Câmara de Apucarana após decisão unânime do TRE-PR. A Corte confirmou fraude à cota de gênero na chapa do Podemos e determinou a anulação dos votos do partido. Haverá recontagem e novo cálculo do quociente eleitoral. Odarlone foi o vereador mais votado na última eleição.

Plano Safra 2025/26

O Plano Safra 2025/26 vai disponibilizar R$ 516,2 bilhões para financiamentos da agricultura empresarial, alta de 1,5% em relação ao ciclo anterior. O valor representa um incremento de R$ 8 bilhões sobre os R$ 508,59 bilhões liberados no último plano, segundo o Ministério da Agricultura.

Reforçando a segurança

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou projeto que permite o retorno voluntário e temporário de policiais e bombeiros da reserva às atividades. A proposta visa deslocar efetivo ativo para as ruas, reforçando a segurança pública. O serviço poderá durar até 3 anos, com possibilidade de renovação.