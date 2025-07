CPI realiza segunda oitiva sobre a situação da Santa Casa de Jacarezinho

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Câmara Municipal de Jacarezinho, no Norte Pioneiro realizou nesta segunda-feira (30), a segunda oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em andamento no legislativo para apurar a situação da Santa Casa de Misericória. A sessão aconteceu no plenário da Casa e deu continuidade às investigações conduzidas pelos vereadores membros da comissão.

Durante a oitiva, foram ouvidos o Sr. Dário e o Dr. Pedro, ambos convocados previamente para prestar esclarecimentos sobre temas considerados relevantes para o avanço dos trabalhos da CPI. Os depoimentos foram colhidos em sessão pública, com acompanhamento da equipe técnica da Câmara e da assessoria jurídica.

A CPI segue um cronograma de oitivas e diligências para apurar fatos que motivaram sua instauração. As próximas sessões estão sendo organizadas conforme a agenda da comissão e a disponibilidade dos convocados. Os trabalhos investigativos permanecem em andamento com foco na transparência e na coleta de informações que subsidiem o relatório final.