Evento marca implementação do Território do Turismo no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - No dia 10 de julho, Jacarezinho será palco do evento “Implementação do Território do Turismo – Norte Pioneiro”, com início às 8h no Centro de Eventos José Antônio de Oliveira, localizado na PR-431, Km 31.5. A iniciativa visa fortalecer o turismo regional por meio da valorização dos atrativos culturais, naturais e históricos da região.

O Norte Pioneiro é reconhecido por sua rica herança cultural ligada ao ciclo do café, turismo rural, religioso, festas típicas e uma gastronomia diversificada. A criação formal do Território Turístico do Norte Pioneiro busca potencializar esses elementos, promovendo o desenvolvimento econômico e cultural por meio do turismo sustentável.

A programação do evento começa às 8h30, com uma reunião da Instância de Governança Regional (IGR) e do núcleo de turismo na sede da ATUNORPI, na Rua Paraná, 254, em Jacarezinho. A cerimônia oficial de lançamento do território está marcada para às 11h, com apresentação artística, abertura e formação da mesa de trabalhos.

Às 11h30, haverá apresentação das autoridades, anúncio dos trabalhos de territorialização e entrega das certificações de prioridade turística aos municípios participantes. O encerramento das atividades será às 16h com um espaço gastronômico promovido pela ATUNORPI, que contará com destaque para os alunos do curso de pizzaiolo do SENAC, em parceria com a associação.

O encontro reunirá gestores públicos, representantes de entidades e empreendedores do setor turístico para discutir diretrizes, alinhar estratégias e promover ações conjuntas voltadas ao crescimento do turismo no Norte Pioneiro do Paraná. O evento é aberto ao público e representa um momento estratégico de construção coletiva para a consolidação do território turístico na região.