Jacarezinho recebe R$ 158 milhões em investimentos do programa Paraná Cidade

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - O município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, recebeu na tarde da última quinta-feira (27) a visita do secretário estadual de Planejamento, Guto Silva, para o anúncio oficial da liberação de R$ 158 milhões em recursos por meio do programa Paraná Cidade. A cerimônia foi realizada na PED UENP e contou com a presença de autoridades locais e regionais.

Os investimentos anunciados fazem parte de uma série de ações voltadas ao desenvolvimento urbano, infraestrutura e fortalecimento das políticas públicas municipais. O programa Paraná Cidade é gerido pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, com o objetivo de apoiar financeiramente os municípios em projetos estruturantes.

Durante o evento, o secretário Guto Silva destacou a importância da parceria entre o Governo do Estado e os municípios para garantir avanços em áreas essenciais. Ele também enfatizou o compromisso da atual gestão estadual em promover o desenvolvimento regional de forma equilibrada.

O Poder Legislativo de Jacarezinho esteve representado pelo presidente da Câmara, vereador Zola, além da vereadora Patrícia Martoni e do vereador Serginho Marques. Os parlamentares ressaltaram o impacto positivo que os investimentos devem gerar na qualidade de vida da população e na capacidade de execução de políticas públicas no município.

Jacarezinho está entre as cidades prioritárias da região Norte Pioneiro que serão contempladas com recursos do programa, voltado à modernização da gestão pública e à melhoria dos serviços ofertados à comunidade.