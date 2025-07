Polícia Civil investiga envenenamento de vários gatos em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Nas últimas semanas, moradores da cidade de Jaguariaíva vivem momentos de medo e apreensão diante de uma série de assassinatos de gatos. Diversos relatos apontam para o envenenamento dos felinos, que aconteceram em massa nos últimos dias, levando a Polícia Civil a abrir uma investigação para encontrar o autor dos crimes.

Os casos têm acontecido no bairro Portal do Sertão, onde muitos gatos começaram a aparecer mortos. Com sinais típicos de envenenamento, como vômitos e diarreias, uma grande parte dos felinos do bairro acabaram mortos, e as investigações seguem firmes para identificar o criminoso.

Gatos estão sendo envenenados no Portal do Sertão. Foto: Divulgação

A reportagem da Folha conversou com Patrícia Miranda, uma das moradoras que teve seus três gatos mortos na última semana. “Eles começaram a aparecer com andar cambaleante e vomitando bastante, até que um deles vomitou um pedaço de salsicha, que acredito estar com veneno. Nenhum sobreviveu”, contou Patrícia. Patrícia enviou um vídeo gravado pela câmera de segurança de sua casa, onde aparece um dos seus gatos com andar cambaleante. Nas imagens, o gato sai da casa e desaparece na rua. Veja o vídeo aqui.

Além de seus três gatos, Patrícia também conta que a situação aconteceu na casa de suas vizinhas também. “Não foi só na minha, as vizinhas também perderam seus gatos”, disse. “Agora não está mais aparecendo gatos mortos, mas é porque os que tinha no bairro morreram envenenados”, enfatizou.

Patrícia também contou que um investigador esteve no bairro na última semana, visitando os moradores para colher informações para dar continuidade às investigações. “O investigador bateu de casa em casa para poder averiguar a situação, já que foi realizado um boletim de ocorrência sobre os casos”, disse.

Ainda em entrevista, Patrícia comentou que a Polícia Civil pediu para que os moradores entrassem em contato caso a situação volte e acontecer, e qualquer suspeita deve ser informada aos policiais para auxiliar nas investigações.