GIRO PARANÁ

Infraestrutura rodoviária

O Paraná atingiu 500 km de rodovias em concreto em 2025, com R$ 3,1 bilhões investidos em 18 trechos pelo estado. A nova pavimentação garante maior durabilidade, segurança e menor custo de manutenção. As obras seguem modelos dos EUA e Alemanha. A iniciativa posiciona o estado como referência em infraestrutura viária no Brasil.

Concessão de dragagem

O Paraná se destaca na primeira concessão de dragagem do país, que abrange o canal de acesso aos portos de Paranaguá e Antonina. O edital deve ser publicado até 15 de julho, com expectativa de leilão entre agosto e setembro, atraindo empresas nacionais e internacionais interessadas em consórcios.

Infraestrutura portuária

Com investimentos previstos de R$ 1,2 bilhão e gestão por 25 anos, a futura concessionária vai impulsionar a infraestrutura portuária do Paraná, agilizando obras essenciais para o maior complexo de movimentação de soja do Brasil, consolidando o estado como polo logístico estratégico para o agronegócio nacional.

Na liderança

Toledo lidera pelo 12º ano o Valor Bruto da Produção Agropecuária no Paraná, com R$ 188 bilhões, mesmo com queda de 5% em 2024. Suinocultura e avicultura são os principais destaques. Cascavel e Castro completam o topo do ranking estadual. A expectativa é de recuperação em 2025, puxada por soja e milho.

Viaje Paraná

O Viaje Paraná promoveu na última semana capacitações em Curitiba e São Paulo, apresentando os atrativos turísticos do Estado a mais de 160 profissionais do setor. Agentes de viagens vivenciaram experiências culturais e gastronômicas, como o Barreado e o passeio de trem pela Serra do Mar. A ação visa fortalecer a promoção do Paraná como destino turístico nacional. Desde 2024, mais de 14,7 mil profissionais já foram capacitados.

Exportação

A Portos do Paraná respondeu por 35,1% das exportações brasileiras de proteína animal congelada nos cinco primeiros meses de 2025. O Porto de Paranaguá se mantém como o maior corredor exportador de carnes do país, com destaque para as aves congeladas, que representaram 44,1% das remessas nacionais ao exterior.

Exportação II

Entre janeiro e maio, Paranaguá embarcou mais de 1,28 milhão de toneladas de carnes para países como China, Japão e Arábia Saudita. O Paraná lidera a produção nacional de carne de frango e se consolida como polo logístico, com estrutura para exportar com eficiência frango, carne bovina e suína.

Mobilidade urbana

A Secretaria de Cidades liberou mais de R$ 230 milhões para obras de asfaltamento e mobilidade urbana nas regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná. Os recursos são do programa Asfalto Novo, Vida Nova, coordenado por Guto Silva, e beneficiarão 41 municípios com pavimentação, drenagem, iluminação e equipamentos urbanos.

Comunicação

A Escola do Legislativo promove dois cursos na próxima semana. Na terça (2), o tema será Técnica e Processo Legislativo, às 9h, no Plenário. Na quarta (3), ocorre o curso de Comunicação do Parlamento Universitário, às 9h, no Plenarinho. As atividades são voltadas a estudantes e interessados na atuação legislativa e institucional.

Migração

Entre as cidades brasileiras com maior proporção de migrantes, nenhuma é capital ou grande centro urbano. Itapoá (SC), na divisa com o Paraná, destaca-se com um quarto de sua população formada por migrantes, impulsionada pelo turismo e pelo terminal portuário estratégico. Esse movimento reflete a atração crescente de cidades menores no Sul e Centro-Oeste em busca de qualidade de vida e oportunidades ligadas ao agronegócio.

Migração II

O Paraná integra a tendência nacional de migração para municípios menores e regiões com forte atividade econômica local, como o agronegócio e o turismo. Enquanto grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro apresentam saldo migratório negativo, cidades próximas à divisa com o Paraná, como Itapoá (SC), mostram crescimento populacional pela atração de migrantes. Esse fenômeno destaca o papel estratégico da região Sul na redistribuição populacional do país.