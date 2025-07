Norte Pioneiro vai receber sessão da Assembleia Legislativa

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A região do Norte Pioneiro recebe na semana que vem deputados estaduais que irão promover uma sessão do programa “Assembleia Itinerante” no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A sessão está marcada para a quinta-feira (10) na 30ª edição da Fetexas.

O programa Assembleia Itinerante já foi realizado na região do Norte Pioneiro durante edições da Efapi, em Santo Antônio da Platina e, agora, acontece pela primeira vez no município de Jacarezinho. O prefeito do município, Marcelo Palhares, falou sobre a presença dos deputados no município. “É um momento muito importante que reúne autoridades de todo estado em nosso município para que possamos mostrar um pouco da nossa tradição e também apresentar as demandas da nossa cidade e da população”, comentou.

A Assembleia Itinerante de Jacarezinho acontece na quinta-feira a partir das 18h00 no Centro de Eventos Prefeito José Antônio de Oliveira durante a abertura da 30ª edição da Fetexas. A iniciativa faz parte de um projeto realizado pela Assembleia Legislativa do Paraná que leva as sessões do Legislativo Paranaense para diferentes regiões do Estado aproximando os deputados da população e da realidade dos municípios paranaenses.

Já a Fetexas é um dos maiores eventos da região do Norte Pioneiro e conta com rodeios, exposições agropecuárias, praça de alimentação, shows de renome nacional entre outras atrações. A festa é um importante evento para o município não apenas do ponto de vista culturas e tradicional, mas também movimenta a economia da cidade atraindo visitantes e fomentando o comércio local. As atrações começam nesta quinta-feira e seguem até o domingo (13).