Homem é condenado por matar mulher e duas crianças no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Um homem de 25 anos foi condenado a 66 anos de prisão por triplo feminicídio cometido em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri, com base em denúncia apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Paraná. Os crimes ocorreram em 17 de maio de 2023 e foram motivados por ciúmes, segundo a acusação.

As vítimas foram a ex-namorada do réu, de 21 anos, o bebê do casal, com apenas 20 dias de vida, e uma criança de quatro anos, enteada do condenado. A jovem foi morta por esgorjamento. Ela estava em período de puerpério. O bebê também foi assassinado, e a menina de quatro anos morreu por estrangulamento com um pedaço de pano, apresentando sinais de tortura, conforme apontado pela investigação.

O júri reconheceu diversas qualificadoras nos homicídios: feminicídio, motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, além do fato de duas delas serem menores de idade. Também foram consideradas agravantes o vínculo familiar e a autoridade exercida pelo réu sobre as vítimas.

A sentença impôs o cumprimento da pena em regime fechado, além da obrigação de pagamento de R$ 100 mil por danos morais aos representantes legais das vítimas. O Ministério Público já interpôs recurso solicitando o aumento da pena e da indenização fixada. A defesa do réu ainda pode recorrer da decisão.