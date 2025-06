Com belezas escondidas e inexploradas, Wenceslau Braz volta a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – Com belezas escondidas e praticamente inexploradas, o município de Wenceslau Braz, na região do Norte Pioneiro, voltou a integrar oficialmente o Mapa do Turismo Brasileiro. Com um patrimônio cultural recheado de riquezas que englobam belezas naturais, cultura tradicional e diversos outros atrativos turísticos, a cidade volta a fazer parte do cenário turístico do País depois de quase uma década fora da rota nacional.

Nicolas da Costa. Foto: Folha Extra

A novidade foi confirmada pelo secretário de Turismo da cidade, Nicolas da Costa, na última quinta-feira (26) em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha. Durante a entrevista, Nicolas celebrou a conquista do município em voltar para o Mapa, além de destacar a importância econômica que a volta trará tanto para os moradores quanto para o próprio município.

“Estamos desde 2016 fora do Mapa, mas conseguimos, com muita luta, voltar a integrá-lo neste ano. Recebi a notícia ontem (quarta-feira), e me senti muito feliz, porque, além de colocar o nosso município em destaque pelas qualidades que possui e valorizar o nosso patrimônio histórico e cultural, fazer parte do Mapa do Turismo Brasileiro vai impulsionar significativamente a economia local”, enfatizou. ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página. Mirante do Recanto das Abelhas, na Vila Rural Ribeirão Novo. Foto: Nicolas da Costa

Conforme explicou o secretário, voltar a fazer parte da rota do turismo nacional trará diversos impactos para os moradores, aumentando vendas, impulsionando o comércio local e até mesmo abrindo novas áreas de trabalho e oportunidades.

“Já estamos pensando em diversos projetos que, além de destacar o município, poderão criar novas oportunidades de trabalho. Com a frequência de turistas, futuramente, os comerciantes podem começar a produzir e vender suvenires, os restaurantes podem vender mais, os hotéis conseguem mais clientes, sem contar que, se conseguirmos ampliar nossa frequência de turistas, novos estabelecimentos também podem ser abertos”, destacou.

No entanto, a questão sobre os pontos turísticos e atrativos da cidade podem ser uma dúvida para os próprios moradores, tendo em vista que as riquezas do município ficaram escondidas por muitos anos e praticamente não foram exploradas nos últimos 10 anos. Na cidade, poucos moradores conhecem os potenciais turísticos, as qualidades e as belezas naturais.

“Temos lugares muito bonitos aqui, mas ainda estão catalogadas como propriedades privadas. Mas já estamos trabalhando nessas políticas também”, comentou Nicolas. Gruta do Recanto, localizada no Recanto das Abelhas, na Vila Rural Ribeirão Novo. Foto: Nicolas da Costa

Segundo o secretário, a cidade é recheada de cachoeiras, cavernas, grutas e diversos outros aspectos naturais e culturais. “Wenceslau Braz possui cinco categorias de atrativos turísticos. O turismo de natureza, que conta com 16 cachoeiras, quatro grandes grutas e uma caverna gigantesca, turismo de aventura, que envolve o ciclismo, trilhas e outros, turismo rural, que vem com a tradição dos produtores rurais e as potências de produção do município, turismo religioso e também o turismo cultural”, afirmou o secretário.

Entre os exemplos citados por Nicolas durante a entrevista, estão a Cachoeira dos Caranguejos, que contam com a presença de centenas de caranguejos de água doce, o Cânion do Rio Natureza, o Vale e diversas outras quedas d’água que ainda não foram nomeadas oficialmente. A Toca da Irara, a Gruta do Recanto e a Caverna do Encanto, que é uma caverna com paredes de pedras azuis, também são alguns dos atrativos da cidade, mas que poucos conhecem.

Cachoeira dos Caranguejos, na antiga Fazenda Santa Madalena. Foto: Nicolas da Costa

Outra novidade contada por Nicolas, é que Wenceslau Braz emitiu uma nota de interesse para integrar a Rota do Rosário, mas que ainda aguarda a aceitação para oficializar a participação do município na Rota, atraindo fiéis de diversas regiões. Contudo, o fato de que a cidade está voltando para o Mapa do Turismo Brasileiro, pode ser uma oportunidade para alavancar significativamente a economia local.

“Temos de tudo para dar certo com isso, mas precisamos que a população nos ajude para conseguirmos evoluir, pois isso vai ser bom para todos”, enfatizou Nicolas.

O secretário ainda afirmou que a Secretaria Municipal de Turismo está aberta para que os moradores possam contribuir com ideias que possam fomentar o setor turístico do município. “Estamos abertos para que todos possam participar dando ideias de atividades, de projetos ou do que vir na mente para alavancar o turismo local”, afirmou.