Deputado Adão Litro se reúne com lideranças em Wenceslau Braz

WENCESLAU BRAZ – A sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, foi o palco de um importante visita política do Deputado Estadual Adão Fernandes Litro (PSD), na tarde desta quarta-feira (25). Durante a visita, o deputado enfatizou a parceria que possui com o município, destacando as principais verbas que já foram destinadas por sua gestão e as emendas que estão sendo preparadas para o município, que ultrapassam os R$ 610 mil.

Recepcionado por secretários municipais, representantes do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, pelo vereador Jorginho Sabater, outros representantes do município e também pelo vice-prefeito Paulo Henrique Lima, o Rick, o deputado contou sobre o início de sua gestão, que aconteceu devido à necessidade de substituir seu irmão durante as eleições, de uma forma totalmente inesperada. Além de narrar um pouco sobre sua história, Adão Litro enfatizou algumas emendas que destinou ao município ainda neste ano.

“Nós estamos trabalhando frequentemente com emendas aqui para Wenceslau Braz. Neste ano já conseguimos muitas emendas para o município, estamos fechando aqui cerca de R$ 1,3 milhão em emendas só neste ano, para diversos setores”, destacou o deputado.

À reportagem da Folha, Adão Litro disponibilizou uma lista de recursos que estão aguardando a liberação para serem enviados à Wenceslau Braz. Conforme o documento, o deputado destinará R$ 250 mil para a aquisição de uma ambulância, R$ 35 mil para um kit esportivo multimodalidades para a Secretaria de Esportes e mais R$ 330 mil para a aquisição de uma van para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), totalizando R$ 615 mil em verbas.

Após uma breve reunião na Prefeitura, o deputado, acompanhado de representantes do município, realizou uma visita ao Colégio Estadual Professor Milton Benner, para acompanhar as obras que estão sendo realizadas a partir da emenda destinada pelo programa do governo, Escola Mais Bonita.