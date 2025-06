Acidente entre carro e moto deixa dois em estado grave

Redação - Tabajara Notícias

JACAREZINHO - Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto, registrado na manhã desta quarta-feira (25), deixou duas pessoas em estado grave. A situação foi registrada na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 08h00 no trecho da rodovia que liga os municípios de Jacarezinho a Ourinhos/SP e envolveu uma motocicleta Honda CG Titan e um veículo Hyundai HB20.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Conforme os dados colhidos no local, o carro e a moto transitavam em sentido oposto quando acabaram se envolvendo em uma colisão lateral. Com o impacto, os dois ocupantes da moto foram arremessados contra uma canaleta as margens da rodovia. Eles tiveram fraturas e ferimentos graves sendo socorridos e encaminhados a Santa Casa de Jacarezinho para receber atendimento médico. Já o condutor do veículo não ficou ferido.

As equipes da PRF, SAMU e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.