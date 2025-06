GIRO PARANÁ

O Colégio Sesi da Indústria Portão, em Curitiba, foi selecionado entre as 50 melhores escolas do mundo, destacando-se pelo projeto “Momento com a Nutri”. Foto: Divulgação

Melhor Escola

Paraná entre os finalistas do Prêmio Mundial de Melhor Escola 2025. O Colégio Sesi da Indústria Portão, em Curitiba, foi selecionado entre as 50 melhores escolas do mundo, destacando-se pelo projeto “Momento com a Nutri”, que promove alimentação consciente entre crianças. A premiação reconhece instituições que transformam vidas dentro e fora da sala de aula.

Plano Turístico 2050

O Governo do Paraná promove nos dias 26 e 27 de junho, em Porto Rico, a conferência do Plano Paraná Turístico 2050, que visa construir um planejamento sustentável e inovador para o turismo estadual. O evento reunirá gestores, empresários e lideranças locais para debater desafios e oportunidades do setor. Esta será a primeira de 18 etapas previstas para consolidar o plano em todo o Paraná.

Caminhos do Peabiru

Rota Caminhos do Peabiru chega a 97 municípios no Paraná. Com a adesão de Tuneiras do Oeste, Santa Lúcia, Tijucas do Sul, Palmital e Carambeí, a Rota Turística Caminhos do Peabiru amplia seu alcance no estado. Coordenado pela SEPL e SETU, o projeto valoriza o patrimônio histórico e impulsiona o turismo sustentável nos municípios participantes.

Exportações

Portos do Paraná cresceram 3,7% no 1º semestre de 2025. Entre janeiro e maio, os portos paranaenses movimentaram 28,2 milhões de toneladas, com destaque para soja e farelo. O valor FOB ultrapassou US$ 19 bilhões. A expectativa é de alta nas exportações de milho no segundo semestre.

Carros elétricos

Após nove anos, a chinesa Geely desembarcou 680 carros elétricos no Brasil via Paranaguá, que registrou crescimento de 20% na movimentação geral de veículos em 2025. A operação foi realizada no berço 219, especializado em navios Ro-Ro, destacando a eficiência portuária paranaense.

LDO 2026

O Governo do Paraná enviou à Alep uma emenda ao PLDO 2026 que limita o crescimento de despesas correntes com base na Receita Corrente Líquida, visando manter a nota A+ na Capacidade de Pagamento (Capag). A medida prevê contingenciamentos proporcionais, se necessário, e segue decreto estadual que projeta economia de R$ 2,3 bilhões.

LDO 2026 II

A Assembleia Legislativa do Paraná comunicou que realizará a audiência pública da LDO 2026 na próxima terça (1º), às 9h30. O debate inclui as mudanças propostas pelo governo e 161 emendas apresentadas pelos deputados. A reunião será conduzida pela Comissão do Orçamento.

Conexões Seguras

DER/PR avalia 201 interseções em rodovias estaduais para melhorias. O Programa Conexões Seguras vai mapear pontos críticos e propor soluções como acostamentos, ciclovias e viadutos. Com investimento de R$ 13,3 milhões, o projeto será executado em duas etapas ao longo de 24 meses.

Restituição do IR

O Paraná terá restituição de mais de R$ 591 milhões no IRPF 2025. No 2º lote de restituição, mais de 438 mil contribuintes do estado serão contemplados, com pagamento agendado para 30 de junho. Curitiba é a cidade com maior número de beneficiados, totalizando 188 mil pessoas e R$ 282 milhões devolvidos pela Receita Federal.

Mais cara

A conta de energia no Paraná está mais cara desde esta terça-feira (24). A Aneel autorizou um reajuste médio de 2,02% nas tarifas da Copel. Para unidades de baixa tensão, como residências, comércios e áreas rurais, o aumento é de 1,55%. Já para indústrias, o reajuste chega a 2,99%.

Demarcação

O Incra começou nesta segunda (23) a avaliar áreas que serão adquiridas pela Itaipu Binacional para atender comunidades indígenas no oeste do Paraná. Serão analisadas 23 propriedades em 2.692 hectares, nos municípios de Guaíra, Terra Roxa, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Missal, Itaipulândia e Santa Helena.

Demarcação II

As áreas atenderão cerca de 6 mil indígenas das TIs Tekoha Guasu Guavirá e Guasu Okoy Jakutinga. A ação envolve análise técnica, cartografia e visitas de campo, com previsão de conclusão até 30 de agosto, segundo a Funai e Itaipu Binacional.