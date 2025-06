Suspeito sob efeito de drogas esfaqueia mulher e acaba preso

Redação - Folha Extra



JACAREZINHO - Um homem foi preso no último sábado (21) após ser flagrado praticando violência doméstica contra a esposa que foi atingida com facadas. O caso aconteceu em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, e o homem acabou preso.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia informando que uma mulher estava trancada em uma residência sendo agredida pelo marido que estaria sob efeito de entorpecentes. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Assim que chegaram ao local, as equipes escutaram os gritos da mulher que pedia socorro. A residência estava trancada, mas um familiar ajudou os policiais a terem acesso a casa, momento em que o suspeito tentou fugir, mas acabou preso. A mulher foi socorrida com vários ferimentos causados por socos, chutes e golpes de faca nas costas e pernas.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e levado a delegacia da Polícia Civil. Ainda foi constatado que ele havia danificado uma tornozeleira eletrônica que deveria estar o monitorando. Já a vítima foi encaminhada ao hospital.