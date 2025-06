Norte Pioneiro tem megaoperação de segurança na fronteira com o estado de São Paulo

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Equipes da Polícia Militar deram início nesta segunda-feira (23) a uma megaoperação de combate ao crime organizado. A mobilização dos policiais acontece nas divisas de estados da região Sul e Sudeste, o que inclui os estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Na região do Norte Pioneiro, a foi iniciada na divisa dos municípios de Jacarezinho (PR) e Ourinhos (SP).

No Norte Pioneiro e Sul de São Paulo, a operação vai contar com o emprego de policiais do 2º Batalhão da PM do Paraná e também do 31º Batalhão da PM de São Paulo. Além do trabalho em terra, as ações também contam com reforço aéreo do BPMOA (Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas) com emprego da aeronave Falcão 01.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, a ação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira de forma simultânea nos cinco estados e será realizada até a quinta-feira (26). O principal objetivo da operação é combater o crime organizado que atua no tráfico de drogas e de armas, contrabando, descaminho, roubo de cargas, assaltos a bancos entre outros crimes.

Para isso, as equipes irão realizar bloqueios rodoviária integrado junto as equipes d Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal, operações em rodoviárias e ruas não pavimentadas, fiscalização de veículos e embarcações, fiscalização de documentação de veículos e condutores, cumprimento de mandados de prisão entre outras ações.